Kontrola na letiskách trvá aj vyše 2 hodín, ACI Europe vyzýva na zmeny
Od 10. marca sa spustila povinná registrácia 50 % štátnych príslušníkov tretích krajín prichádzajúcich do EÚ a ďalšie kľúčové míľniky nového systému nasledujú práve v období okolo Veľkej noci.
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Prechod na nový systém hraničnej kontroly Entry Exit System (EES) spôsobuje neúmerné dlhé čakania na európskych letiskách na hraničnej pasovej kontrole. Upozornili na to Medzinárodné združenie európskych letísk ACI Europe a organizácia Airlines for Europe (A4E), podľa ktorých už v súčasnosti presahujú čakacie doby na mnohých európskych letiskách aj viac ako dve hodiny. Situácia sa podľa nich môže ešte zhoršiť počas nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov, keďže sa očakáva ukončenie prechodného obdobia kontrol a povinnosť registrovať 100 % štátnych príslušníkov tretích krajín od 31. marca.
„Cestujúci vstupujúci do schengenského priestoru budú počas Veľkej noci pravdepodobne čakať na hraničnej kontrole ešte dlhšie v dôsledku pretrvávajúcich problémov spojených so zavádzaním systému EES,“ upozorňuje Olivier Jankovec, riaditeľ ACI Europe, ktoré združuje vyše 500 letísk v Európe.
Od 10. marca sa spustila povinná registrácia 50 % štátnych príslušníkov tretích krajín prichádzajúcich do EÚ a ďalšie kľúčové míľniky nového systému nasledujú práve v období okolo Veľkej noci - konkrétne povinnosť registrovať 100 % štátnych príslušníkov tretích krajín od 31. marca, po ktorej nasleduje ukončenie prechodného obdobia 9. apríla. Od tohto momentu už členské štáty EÚ nebudú môcť systém EES pozastaviť v prípade dlhšieho čakania na pasové vybavenie cestujúcich.
„Opätovne vyzývame Európsku komisiu a členské štáty, aby predĺžili možnosť úplného alebo čiastočného pozastavenia EES tam, kde je to z prevádzkového hľadiska nevyhnutné počas celej letnej sezóny 2026. Táto flexibilita sa ukázala ako zásadná pri predchádzaní katastrofickým narušeniam prevádzky počas postupného zavádzania systému,“ tvrdia lídri organizácií ACI Europe a A4E.
Generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave (BTS) Dušan Novota uviedol, že za odbavenie cestujúcich na hraničnej, tzv. pasovej kontrole, nezodpovedajú zamestnanci bratislavského letiska, ale spadá do kompetencie oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru Bratislava-Ružinov - letisko.
„Aj na letisku v Bratislave už v súčasnosti zaznamenávajú cestujúci po prílete z krajín mimo EÚ alebo pri odletoch do krajín mimo EÚ dlhšie odbavenia na hraničnej kontrole, ktoré môžu viesť v extrémnych prípadoch aj k zmeškaniam letov. Z toho dôvodu sme prisľúbili inštaláciu ďalšieho odbavovacieho pultu pre policajtov hraničnej kontroly, avšak dôrazne žiadame cestujúcich, aby si vyhradili dostatočný čas aj pred odletom na prechod hraničnou, tzv. pasovou kontrolou,“ upozornil Novota.
ACI Europe identifikovala aj problémy, ktoré s implementáciou EES systému súvisia. Patria medzi ne pretrvávajúci nedostatok personálu hraničnej kontroly, technické a servisné problémy samoobslužných kioskov, obmedzené využívanie automatizovaných brán hraničnej kontroly či nevyužívanie aplikácie pre predbežnú registráciu EES, ktorú v súčasnosti využívajú len dva európske štáty.
Obe inštitúcie zároveň opätovne deklarujú plnú podporu cieľom systému Entry-Exit pri posilňovaní riadenia hraníc a bezpečnosti. Zdôrazňujú však, že jeho implementácia musí byť zvládnuteľná a nesmie byť na úkor cestujúcich a plynulého fungovania letiskovej prevádzky.
