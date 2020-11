ZOSR: Kontrola testov sa u potravinárskych predajní nebude vykonávať

Bratislava 2. novembra (TASR) - Obchodníci nebudú vykonávať kontrolu certifikátov o negatívnom výsledku celoplošného testu na nový koronavírus pred vstupom zákazníkov do potravinárskych predajní. Uviedol to pre TASR Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu SR.



"V zmysle vydaných právnych úprav (uznesenie vlády SR, vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR) kontrola zákazníkov v prípade potravinárskych predajní a ďalších výnimiek (drogérie, lekárne) vykonávaná byť nemusí a nebude. Pokiaľ ide o obchody, ktoré nepatria do rámca výnimiek, tam kontroly musia byť vykonávané," spresnil Katriak.



Bez negatívneho testu si bude možné počas zákazu vychádzania zabezpečiť nevyhnutné základné životné potreby ako nákup potravín, liekov, drogérie, pohonných látok či krmiva pre zvieratá. Výnimka sa týka aj cesty do zdravotníckeho zariadenia s cieľom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzným a cestu späť. Výnimka platí i pre deti do desať rokov.