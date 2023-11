Kontrola ukrajinských dopravcov na východe neukázala vážne porušenia

Bratislava 16. novembra (TASR) - Spoločná akcia zameraná na kontrolu ukrajinských dopravcov neukázala vážne porušenia. Ministerstvo dopravy v spolupráci s Policajným zborom, finančnou správou a inšpektorátmi práce skontrolovali 52 kamiónov, z nich väčšina (44) cez Slovensko len tranzitovala. V ôsmich prípadoch išlo o bilaterálnu prepravu. Vo štvrtok o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva dopravy SR.



Počas kontrolnej akcie na viacerých miestach v Košickom a Prešovskom kraji u skontrolovaných vodičov nezistili porušenie platných zákonov a nariadení. V jednom prípade zistili prekročenie maximálneho povoleného pracovného času a dva formálne nedostatky, ktoré sa týkali prepravy nebezpečného tovaru (ADR).



"Výhradám slovenských dopravcov však rozumieme, keďže pre ukrajinských dopravcov neplatia také prísne podmienky ako pre dopravcov registrovaných v Európskej únii. To bezpochyby zvyšuje ich konkurencieschopnosť, ktorá bola v minulosti znižovaná práve počtom povoleniek," uviedol minister dopravy Jozef Ráž ml. (nominant Smeru-SD).



Ako doplnil rezort dopravy, Ráž sa bude snažiť na najbližšom stretnutí ministrov v Bruseli otvoriť tému skoršieho opätovného zavedenia systému prepravných povolení pre ukrajinských dopravcov.



Do 30. júna 2024 platí v rámci celej Európskej únie (EÚ) dohoda o tom, že ukrajinskí nákladní dopravcovia nemajú povinnosť preukazovať sa prepravnými povoleniami, ak vykonávajú bilaterálne prepravy alebo s tovarom cez územie Slovenskej republiky iba tranzitujú. To podľa rezortu dopravy spôsobuje nárast ukrajinských kamiónov na území EÚ i na Slovensku.