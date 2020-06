Kontrola v DPMK podľa primátora Košíc ukazuje pochybenia

Košice 23. júna (TASR) – Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) podľa primátora Jaroslava Polačeka porušuje zákony, hovorí, že to vyplýva z čiastkovej správy kontroly. Vedenie DPMK jeho vyjadrenia považuje za predčasné a účelové.



„Čiastková správa hovorí o tom, že DPMK sústavne porušuje zákon o verejnom obstarávaní - tak ako som avizoval, a okrem toho aj vlastné smernice. Nadlimitné zákazky kúskujú, čo podľa zákona nemôžu, a vedome porušujú zákon, ktorý zároveň hovorí o tom, ako máme spravovať cudzí, respektíve náš majetok v dopravnom podniku. Čo verejné obstarávanie, to problém s veľkými vecami,“ povedal počas pondelkového (22. 6.) stretnutia s médiami s tým, že verejné obstarávania tiež nevyhlasujú s dostatočným predstihom pred ukončením zmlúv.



Podľa hovorkyne DPMK Vladimíry Petrušovej všetky verejné obstarávania v DPMK vykonávajú odborné útvary v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Ako pre TASR uviedla, takéto vyjadrenia primátora môžu poškodzovať dobré meno dopravného podniku aj samotného mesta, keďže k všetkým kontrolovaným verejným obstarávaniam udelil predchádzajúci písomný súhlas magistrát. Uviedla, že návrh čiastkovej správy je neukončený proces. „V tomto zmysle je postup pána primátora neštandardný,“ povedala.



Spresnila, že dopravnému podniku v piatok (19. 6.) doručili dve kontrolné správy. Prvou z nich bola Čiastková správa o výsledku finančnej kontroly na mieste. „Tá nebola prerokovaná s DPMK. Väčšina našich námietok nebola zohľadnená, s čím nesúhlasíme a budeme požadovať vysvetlenie, respektíve odborný posudok nezávislej tretej strany k správe,“ spresnila s tým, že pri druhej kontrole s názvom Návrh čiastkovej správy č. 2 o výsledku finančnej kontroly na mieste má DPMK právo podať písomné námietky ku kontrolným zisteniam do pondelka (29. 6.).



Košickí mestskí poslanci opakovane určili za generálneho riaditeľa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Padyšáka, ktorý je poverený touto funkciou. Primátor Jaroslav Polaček takéto uznesenie z februára ani z mája nepodpísal, zdôvodňoval to pochybeniami, ktoré Padyšák odmietol. Primátor hovoril, že o ďalšom postupe rozhodne po ukončení kontrol. Tie podľa niektorých poslancov trvali pridlho a nedosahovanie výsledkov sa nepotvrdilo. Polaček v pondelok avizoval, že im pred štvrtkovým (25. 6.) rokovaním mestského zastupiteľstva zašle list, v ktorom zhrnie výsledky kontroly.