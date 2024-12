Kontrola nenašla v RTVS riziká v nakladaní s verejnými prostriedkami

Bratislava 6. decembra (TASR) - Pri výbere programov posilnila verejnoprávna televízia (RTVS) v ostatných troch rokoch súťažné prostredie a znížila riziko subjektívneho hodnotenia či ich výberu. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR vo verejnoprávnom médiu, pri ktorej sa národní kontrolóri zamerali na účinnosť prijatých opatrení po predchádzajúcom prierezovom audite z roku 2021. Kontrolóri nenašli ani riziká v nakladaní s verejnými prostriedkami.



"Závery z tohtoročnej kontroly potvrdili, že opatrenia prijaté na základe vecných odporúčaní mojich kolegov kontrolórov, hlavne v oblasti transparentnosti tvorby programu, ale aj hospodárneho používania verejných zdrojov či finančnej stability verejnoprávnej televízie a rozhlasu, priniesli pozitívne výsledky," uviedol predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.



Pred tromi rokmi vedenie televízie upravilo sedem interných smerníc a ich akceptovanie novým manažmentom sa premietlo do pozitívnych záverov auditu. Kontrola podľa šéfa NKÚ neidentifikovala žiadne riziká, ktoré by mohli znižovať proces transparentného a efektívneho nakladania s verejnými prostriedkami. Napriek personálnej zmene na čele RTVS, keď Jaroslava Rezníka nahradil v auguste 2022 na poste generálneho riaditeľa Ľuboš Machaj, zostala zachovaná kontinuita v plnení opatrení.



Napriek pozitívam, v kontrolovanej vzorke zmlúv zistili kontrolóri aj nedostatky. Napríklad pri výbere a hodnotení štyroch programov (Sieň slávy; Voda spieva; Všade dobre, doma naj; Veľkou lyžicou) neboli dodržané interné predpisy, keď hodnotenie programov nerobili v zmysle pravidiel dvaja dramaturgovia, ale len jeden. V niektorých prípadoch chýbali protokoly o prevzatí audiovizuálnych diel a absentovala aj finančná kontrola vyúčtovania nákladov pri koprodukčnej spolupráci, ako to vyžaduje zákon o finančnej kontrole. Národní kontrolóri začali výkon kontroly ešte pred júlovým prijatím nového zákona, ktorý RTVS zrušil a jej právnym nástupcom sa stala Slovenská televízia a rozhlas (STVR).



Hlavnými zdrojmi príjmu RTVS boli v kontrolovanom období úhrady za služby verejnosti, tzv. koncesionárske poplatky, príspevok zo štátneho rozpočtu na základe zmluvy so štátom (do 1. 7. 2023) a príjmy z reklamy. Od 1. júla 2023 prišlo k zmene financovania, zrušili sa koncesionárske poplatky a príspevok zo štátneho rozpočtu.



Hlavným zdrojom príjmu sa stal nárokovateľný príspevok od štátu vo výške 0,17 % z HDP, ktorý sa ale 1. januára 2024 znížil na 0,12 % z HDP. Podľa Andrassyho zníženie výšky príspevku už polroka od prijatia nového zákona prináša so sebou riziká, ktoré sa môžu negatívne premietnuť do programovej štruktúry a plnenia povinností, ktoré má verejnoprávne médium najmä voči verejnosti.



Celkové príjmy RTVS mali rastúci trend, keď v roku 2021 boli vo výške 169,7 milióna eur, v roku 2022 boli vo výške 179,1 milióna eur a v roku 2023 mala televízia príjmy už vo výške 199 miliónov eur.