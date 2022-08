Kontrolám žilinskej finančnej správy nevyhovelo 108.000 výrobkov

Žilina 11. augusta (TASR) - Žilinskí príslušníci finančnej správy v tomto roku skontrolovali viac ako 511.000 výrobkov. Z nich 108.000 nevyhovelo bezpečnostným kritériám, aby sa mohli dostať na slovenský trh. Podľa hovorkyne Colného úradu (CÚ) Žilina Boženy Chríbikovej to boli ochranné prostriedky, oblečenie, doplnky nosené na tele a lieky.



Doplnila, že jeden z prípadov sa týkal bižutérie, ktorá prišla v poštovej zásielke z Číny. "Išlo o náramky na nohu a náhrdelníky. K niektorým neboli dostupné údaje o výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi. Ďalšie neobsahovali model alebo typ, šaržu či sériu. Alebo informácie, ktoré by umožnili zhodnotiť riziká spojené s ich používaním alebo ktoré s bezpečnosťou výrobkov súvisia," vysvetlila hovorkyňa CÚ.



"Pre chýbajúce údaje sa dostali výrobky do rozporu s právom Európskej únie, boli zaradené medzi nevyhovujúce a následne vrátené späť do krajiny, z ktorej ich dodávateľ odoslal," dodala Chríbiková.