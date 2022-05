Kontrolný a skúšobný agroústav naďalej kontaktujú závadové osoby

Bratislava 3. mája (TASR) - Vedenie Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) naďalej kontaktujú "vybavovači" nelegálnych fytocertifikátov a domáhajú sa ich vydania aj vyhrážkami. Uviedol to v utorok riaditeľ ÚKSÚP Ján Berceli, ktorý o odhalení zločineckej skupiny informoval spolu s agroministrom Samuelom Vlčanom (nominant OĽANO) vo februári tohto roku.



"Boli sme znovu tou istou firmou, tými istými ľuďmi atakovaní. Domáhajú sa certifikátov. Žiaľ, postup je daný, aby sme dodržali aj legislatívu, aj kompletne celý postup vydávania certifikátov, takže sme im (certifikáty) nevydali," spresnil Berceli.



Vlčan a Berceli 17. februára 2022 informovali, že Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa v spolupráci s novým vedením ÚKSÚP-u a orgánmi činnými v trestnom konaní (OČTK) podarilo odhaliť organizovanú zločineckú skupinu, ktorá roky profitovala na obchodovaní s certifikátmi potrebnými na vývoz biologického tovaru do krajín mimo EÚ.



Vlčan spresnil, že štátu mohla takýmto konaním vzniknúť škoda vo výške 2 až 3 miliónov eur ročne. Do vydávania nelegálnych certifikátov, najmä na export kvetov do Ruska, boli zapojení traja zamestnanci ÚKSÚP z vysunutého pracoviska v Žiline. Ročne podľa jeho slov išlo približne o 10.000 kamiónov tovaru, a teda 10.000 takýchto fiktívne vystavených osvedčení na vývoz kvetov. Prvotné zistenia podľa neho ukázali, že organizovaná zločinecká skupina pôsobila a obchodovala s rastlinolekárskymi osvedčeniami od roku 2008.



Agrominister vo februári 2022 vysvetlil, že osvedčenia sú potrebné pri vývoze rastlín a rastlinných produktov s cieľom zamedziť šíreniu škodlivých organizmov. Pred ich udelením sa robí kontrola fytoinšpektormi, ktorí tovar skontrolujú a následne rozhodnú o vydaní potrebných dokladov na vývoz biologického tovaru. Certifikačným orgánom na tieto účely v SR je ÚKSÚP.