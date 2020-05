Kontrolný úrad: MH Manažment stratil zmysel a mal by byť zrušený

Bratislava 15. mája (TASR) – Akciová spoločnosť MH Manažment, ktorá spravuje majetok štátu v rôznych firmách v hodnote takmer 250 miliónov eur, nenapĺňa základný účel jej založenia, a preto by mala byť v jasnom časovom horizonte zrušená. Po kontrole v tejto spoločnosti, ktorá je nástupcom Fondu národného majetku, to odporučil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Agenda, za ktorú v súčasnosti MH Manažment zodpovedá, by mala byť presunutá na odborné ministerstvo, uviedol v piatok hovorca NKÚ Marek Papajčík.



Kontrolóri identifikovali prípady nehospodárneho konania - napríklad pri prenájmoch kancelárií i služobného auta. Významné riziká boli odhalené i pri neukončených 39 súdnych sporoch súvisiacich s privatizačnými projektmi, ktorých finančné dosahy nie sú kryté v rozpočte akciovky. "Výdavky na vlastnú prevádzku či externé právne služby vrátane zmluvných vzťahov s advokátskou kanceláriou JUDr. R. Bžán, niekoľkonásobne presiahli príjmy, takže vedenie MH Manažment spotrebovalo za tri roky pôsobenia až 90 % finančných zdrojov, prevzatých po zrušenom Fonde národného majetku," uviedol Papajčík.



Kým v januári 2016 mal MH Manažment na účte vyše 39 miliónov eur, koncom roka 2018 to už boli len štyri milióny eur. Z majetkových podielov štátu v 52 firmách pritom získal príjmy za toto obdobie 2,8 milióna eur. Spoločnosť zo svojich príjmov odviedla do štátneho rozpočtu iba 74.400 eur, zvyšok použila na svoje bežné aktivity.



Kontrolóri zistili, že až 30 miliónov eur tvorili výdavky spoločnosti na právne služby a zastupovanie v súdnych sporoch, ktoré sa týkali minulosti, napríklad privatizácie Mondi SCP Ružomberok alebo kúpeľov Sliač.



Takmer dve tretiny výdavkov na právne služby – 19 miliónov eur boli uhradené advokátskej kancelárii Radomíra Bžána. Na základe zmluvy mala spoločnosť za vyhratú medzinárodnú arbitráž o privatizáciu vodnej elektrárne Gabčíkovo získať až 11 % z takmer 700- miliónovej hodnoty sporu. Kontrolóri však upozornili na fakt, že ponechávanie dohody na konečnej výške odmeny do nejasnej budúcnosti je nehospodárne, a taktiež netransparentné. Takýto pohľad mali aj zástupcovia ministerstva hospodárstva a po prevalení tejto témy odvolali predstavenstvo i dozornú radu akciovej spoločnosti.



Hodnota súdnych sporov, kde figuruje MH Manažment, je naďalej vysoká a podľa NKÚ predstavuje až 95 miliónov eur. Účtovná rezerva na súdne spory je však len v hodnote 30 miliónov eur a ani táto suma nie je reálne finančne krytá.



NKÚ odporučil vypracovať dokument o ďalšom pôsobení spoločnosti vrátane časového plánu a konkrétnych krokov, ktoré by smerovali k ukončeniu jej činnosti a vyriešeniu otázky výkonu akcionárskych práv a záväzkov.