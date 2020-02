Kontrolný úrad: Nedostatok financií ohrozuje činnosť vodohospodárov

Bratislava 14. februára (TASR) - Nedostatok verejných financií sa podpisuje pod zlý technický stav vodných stavieb, viaceré z nich sú v havarijnom stave a môžu ohroziť obyvateľov v ich okolí. Upozorňuje na to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Poukazuje pritom na štátny Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), kde zastarané stroje a nedostatok vyškolenej obsluhy môžu tiež spôsobiť, že Slovensko nedokáže plniť svoje medzinárodné záväzky vyplývajúce z Belehradského dohovoru o režime plavby na Dunaji. Zistenia vyplývajú z kontrolnej akcie, ktorú v minulom roku realizoval NKÚ v SVP a preverovaným obdobím boli roky 2016 až 2018.



NKÚ tvrdí, že štát si prostredníctvom ministerstva životného prostredia nedostatočne plní svoje povinnosti voči SVP a neposkytuje mu dostatok finančných prostriedkov na nevyhnutnú opravu i údržbu vodných diel. "SVP požadoval v období rokov 2010 – 2018 od vlády na plnenie svojich základných povinností pri správe majetku štátu, pre odstraňovanie identifikovaných technicko-bezpečnostných nedostatkov bezmála 300 miliónov eur, avšak reálne získal sumu necelých 130 miliónov eur. Aj na základe odporúčaní NKÚ SR podnik v rokoch 2017 a 2018 získal zo štátneho rozpočtu peniaze na bežné a investičné prostriedky, neboli však v požadovanom rozsahu a nedokázali vyriešiť dlhodobé problémy podniku," informoval TASR hovorca NKÚ Marek Papajčík.



Strata tohto štátneho vodohospodárskeho podniku dlhodobo rastie a ku koncu roka 2018 presiahla podľa NKÚ sumu 169 miliónov eur. "Naposledy dosiahol podnik zisk 2,2 milióna eur v roku 2013. Zlepšenie ekonomickej kondície SVP nesľubujú ani ostatné zámery ministerstva, ktoré predpokladajú, že podnik by mal na svojej prevádzke ušetriť už v tomto roku viac ako 11 miliónov eur," spresnil Papajčík.



Rizikové sa podľa kontrolórov ukazuje aj strednodobé plánovanie rozpočtových zdrojov, kedy z rezortného rozpočtu je pre podnik naplánované krátenie štátneho finančného príspevku z tohtoročných osem miliónov len na 1,9 milióna eur v roku 2022. "Iba úsporné opatrenia nepomôžu systémovo a ani udržateľne vyriešiť už desať rokov stratové hospodárenie strategického štátneho podniku a najmä riešiť jeho veľký modernizačný dlh týkajúci sa vodných stavieb," podotýka NKÚ.



Podľa kontrolného úradu hrozí, že podnik bude musieť zastaviť či obmedziť kľúčové aktivity, vrátane činností, ktoré musí vykonávať zo zákona. Príjmy SVP by podľa NKÚ pomohla zlepšiť zmena v spôsobe prerozdeľovania poplatkov za odbery podzemných vôd a vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd. "Podnik vyrubil v rokoch 2016 až 2018 poplatky v celkovej sume 37,5 milióna eur, ktoré sú príjmom Environmentálneho fondu. Ako správca významných vodných tokov však dostal SVP z tejto sumy na úhradu nákladov len zlomok, dva milióny eur," upozornil NKÚ s tým, že odporúča zvážiť návrh zmeny systému distribúcie týchto poplatkov v prospech SVP. V dôsledku modernizačného dlhu sa podľa NKÚ zhoršil stav vodných stavieb vybudovaných v 50. a 60. rokoch minulého storočia a viaceré vodné stavby sú v havarijnom stave, alebo je ohrozená ich bezpečná funkcia. NKÚ odporúča systémovú zmenu riadenia SVP a zabezpečenie dostatočného financovania zo strany envirorezortu.