Kontrolóri FS odhalili fiktívne náklady na likvidačné práce v baniach

Bratislava 22. septembra (TASR) - Kontrolóri odhalili podvod daňového subjektu podnikajúceho v oblasti zabezpečovacích a likvidačných prác v baniach, ktorý si na uvedené služby zaúčtoval fiktívne výdavky v sume viac ako 934.000 eur. Pre štátny rozpočet to znamená viac ako 260.000 eur, ktoré musí subjekt zaplatiť na dani z príjmov právnickej osoby. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa finančnej správy (FS) Martina Rybanská.



"Kontrolóri však nezistili žiadne odberateľské vzťahy s baňami, respektíve banskými dielami, ktoré uviedol daňový subjekt," dodala hovorkyňa. Zároveň si neoprávnene zaúčtoval do daňových výdavkov aj nákup stavebného materiálu na objekt vo vlastníctve iného daňového subjektu v sume takmer 30.000 eur. Hoci do daňových výdavkov nezaúčtoval skutočne vyplatené mzdy a uhradené odvody za zamestnancov, viackrát zaúčtoval interný doklad s tou istou a ničím nepodloženou sumou, čím opäť neoprávnene zvýšil daňové výdavky o sumu takmer 400.000 eur.



Subjektu bola pôvodne vykázaná strata zmenená na základ dane vo výške viac ako 1,2 milióna eur. "Finančná správa na takéto prípady z praxe upozorňuje s cieľom zvýšiť informovanosť daňových subjektov a verejnosti a poukázať na prípady, keď sa opätovne potvrdilo, že porušovať zákon sa nevyplatí," uzatvorila Rybanská.