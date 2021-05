Kontrolou kvality služieb na Liptove prešlo 18 zariadení

Liptovský Mikuláš 25. mája (TASR) – Kontrolou kvality služieb pod názvom Liptovská hviezda prešlo 18 reštaurácií a kaviarní v regióne Liptov. Z nich 17 získalo hviezdu kvality. Kontroly urobila odborná firma neohlásene a anonymne. TASR o tom informovala manažérka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Katarína Šarafínová.



Do projektu sa subjekty zapájajú dobrovoľne. "Sedem z hodnotených reštaurácií získalo zlatú hviezdu, šesť striebornú. Jedna prevádzka, kde sa mládež študujúca na hotelovej škole zdokonaľuje vo svojom budúcom 'fachu', dostala bronzovú hviezdu. Prevádzky, ktoré získali ktorúkoľvek Liptovskú hviezdu, či ju obhájili, predstavujú to najlepšie, čo náš región ponúka," povedala riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.



Zapojili sa aj tri kaviarne, dve z nich získali zlatú hviezdu a jedna striebornú. "Toto hodnotenie je jedno malé víťazstvo, lebo sme skutočne ťažko prežívali minulý rok a tento sa tiež nezačal najlepšie. Do ďalších dní a mesiacov sa pozeráme s nádejou a istotou, že sme pre spokojnosť našich hostí urobili maximum," dodala Bartková.



Liptáci realizujú projekt od roku 2013. Primárne pomáha prevádzkovateľom zlepšovať kvalitu služieb a hľadať skryté rezervy. "V pandemickom roku stáli pred vážnou dilemou, či vôbec má zmysel kontrolovať kvalitu. Tým, že sa rozhodli zamerať na opakované kontroly kvality v prevádzkach počas letnej sezóny a na jeseň, keď prevádzky fungovali, dali projektu zelenú. Teraz gastru svitá na lepšie časy a z návštevníkov sa tešia, aj keď musia stále rešpektovať pandemické opatrenia," načrtla Šarafínová.



Projekt financovala OOCR Región Liptov aj z minuloročnej dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 3820 eur.