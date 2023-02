Kontroly kybernetickej bezpečnosti v PPA potvrdili správne nastavenie

Bratislava 6. februára (TASR) - Kontroly a audity kybernetickej a informačnej bezpečnosti zrealizované v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) potvrdili, že systém je nastavený dobre. V pondelok to uviedla PPA s tým, že kybernetickú bezpečnosť vníma ako kľúčovú oblasť na zaistenie kontinuity činnosti agentúry.



"Uvedomujeme si, že prevencia je mnohonásobne lacnejšia, ako riešiť následky kybernetického útoku. Nepodceňujeme bezpečnostnú zraniteľnosť a dôkladne zabezpečujeme prístupy do interných systémov a k citlivým dátam tak zo strany zamestnancov agentúry, ako aj externého prostredia," uviedol generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.



Agentúra zdôraznila, že funkčnosť systému zavedeného v PPA bola preverená interným aj externým auditom. Výsledkom boli navrhnuté preventívne opatrenia, ktoré sú podľa PPA v súčasnosti aplikované v praxi a zaručujú, že systémy sú chránené na požadovanej úrovni.



Kontrolu kybernetickej bezpečnosti vykonal Národný bezpečnostný úrad (NBÚ). Výsledkom tejto kontroly boli štyri kontrolné zistenia menej závažného charakteru. Jedno opatrenie zaviedla agentúra ihneď a zostávajúce musí splniť do júla 2023. "Vzhľadom na rozsah kontroly je takýto záver možné považovať za úspech," dodala PPA.



Agentúra má vybudovaný systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa európskych noriem a patrí zároveň medzi prvé orgány štátnej správy, ktoré majú certifikovaného manažéra kybernetickej bezpečnosti. "Máme zavedený systém riadenia prístupu do informačných systémov a systém oddelenia právomocí. Snažíme sa každý pokus o vniknutie do systému čo najrýchlejšie odhaliť a skutočne je to v súčasnosti nastavené tak, aby bolo preniknutie útočníkom sťažené. A ak taká situácia nastane, nech je identifikovaná čo najskôr a s čo najmenšími dôsledkami," zakončil riaditeľ sekcie riadenia rizík a prevencie protispoločenskej činnosti PPA Peter Schaller.