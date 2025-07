Bratislava 4. júla (TASR) - Kontroly preukázali, že 98 % vodičov malo zakúpenú diaľničnú známku. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) organizovala pravidelnú kontrolu diaľničných známok na hraničných priechodoch. Išlo o viachodinovú akciu, ktorá slúžila na preverenie, či vodiči disponujú platnou diaľničnou známkou. Na kontrolách spolupracovala polícia. TASR o tom informovala mediálna komunikácia NDS.



„Identifikovali sme časy a lokality, kde dochádza k najväčšiemu počtu jázd vozidiel bez platnej diaľničnej známky, preto mala kontrola na týchto miestach najväčší zmysel,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave Katarína Bartošová.



Kontroly prebiehali na hraničných priechodoch Milhosť, Svrčinovec, Čunovo a Jarovce. Ukázalo sa, že najviac priestupkov bolo na Milhosti v smere na Maďarsko. Počet incidentov predstavoval až 4 %. Z týchto štyroch miest sa najmenej priestupkov (1 %) počas kontroly zaznamenalo v Jarovciach v smere do Rakúska a v Čunove v smere do Maďarska. Celkovo bolo skontrolovaných na uvedených miestach 4800 vozidiel, pričom uložených pokút bolo 96, čo predstavuje 2 %.



„Špeciálne pred odchodom na dovolenku netreba zabúdať na diaľničnú známku. Nakoniec príjmy z predaja sa investujú práve do bezpečnejšej a komfortnejšej cestnej infraštruktúry,“ poznamenal riaditeľ úseku spoplatnenia a informačných technológií NDS Peter Braška.



Motoristi si známku môžu zakúpiť cez oficiálny webový portál www.eznamka.sk, ktorý je už od minulého roka aj s celým systémom predaja elektronických diaľničných známok v správe Národnej diaľničnej spoločnosti.