Štvrtok 21. máj 2026
< sekcia Ekonomika

Kontroly vo väčších firmách priniesli zistenia za 66 mil. eur

Ilustračná fotka. Foto: TASR - Finančná správa SR

Významné výsledky eviduje finančná správa aj v oblasti transferového oceňovania.

Autor TASR
Bratislava 21. mája (TASR) - Kontroly Finančnej správy (FS) SR vo firmách s obratom nad jeden milión eur priniesli za prvé štyri mesiace tohto roka zistenia vo výške viac ako 66 miliónov eur. Významné výsledky eviduje finančná správa aj v oblasti transferového oceňovania, informovala vo štvrtok FS.

Výber kontrolovaných firiem sa realizuje na základe analytických systémov a dátových modelov, ktoré vyhodnocujú údaje z daňových priznaní, kontrolných výkazov, súhrnných výkazov, cezhraničnej automatickej výmeny informácií, porovnávajú údaje z registračných pokladníc s priznanými tržbami. Tie identifikujú rizikové správanie v jednotlivých sektoroch a zohľadňujú tiež podnety od občanov či výsledky kontrolnej činnosti.

Naším cieľom nie je podnikateľov zbytočne zaťažovať. Kontroly realizujeme na základe dát, analýz a rizikových indikátorov, a to vo všetkých hospodárskych sektoroch a bez ohľadu na veľkosť subjektu. Snahou finančnej správy je zabezpečiť férové podmienky na trhu a chrániť poctivých podnikateľov, ktorí si svoje povinnosti plnia,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.

U spoločností s obratom od jedného do desiatich miliónov eur realizovala FS vlani 1123 kontrol s celkovým nálezom 26,4 milióna eur, za prvé štyri mesiace tohto roka to bolo 412 kontrol s nálezom 12,3 milióna eur. Aktuálne FS v tomto segmente realizuje ďalších 1061 kontrol.

Vo formách s obratom nad desať miliónov eur ukončila vlani FS 196 kontrol, ktoré priniesli nález vo výške 26,5 milióna eur. V tomto roku do konca apríla prinieslo 59 ukončených kontrol zistenia vo výške 53,8 milióna eur.

Špecifickou oblasťou kontroly veľkých daňových subjektov je transferové oceňovanie. Finančná správa v tejto oblasti preveruje, či závislé osoby medzi sebou neupravovali ceny spôsobom, ktorý mohol viesť k neoprávnenému zníženiu základu dane alebo zvýšeniu daňovej straty.

Kým za celý rok 2025 boli ukončené kontroly s nálezom 16,3 milióna eur, len za prvé štyri mesiace roka 2026 bolo ukončených 18 kontrol s nálezom 53,4 milióna eur. Kľúčovú rolu v tomto výsledku zohral Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, ktorý k 30. aprílu 2026 dosiahol zistenia vo výške viac ako 53 miliónov eur. Na tomto úrade aktuálne prebieha ďalších 27 daňových kontrol so zameraním na transferové oceňovanie.
