Kontroverzný algoritmický stablecoin UST padol o vyše 60 %

Londýn 11. mája (TASR) - Kontroverzný algoritmický stablecoin UST, ktorý by mal byť na parite s dolárom, padol pod 0,40 USD.



Dva hlavné tokeny krypto projektu Terra sa aktuálne nachádzajú vo voľnom páde. UST, ktorý by sa mal obchodovať po 1 USD, v stredu padol o viac než 60 % a podľa CoinGecko sa obchodoval po 0,35 USD. Sesterský token luna sa oslabil o viac než 80 % na 5 USD.



V poklese v stredu pokračovali aj ďalšie kryptomeny. Bitcoin sa okolo 11.10 h SELČ predával so stratou 1,84 % po 31.210 USD (29.571,73 eura) a ether s mínusom 0,61 % po 2370,24 USD.



Stablecoiny sú naviazané na tradičné meny či komodity, teoreticky majú slúžiť ako bezpečný uchovávateľ hodnoty, ktorému nehrozí taká volatilita ako bitcoinom a ďalším kryptomenám.



UST je tretím najväčším stablecoinom a najväčším takzvaným algoritmickým stablecoinom. Bol navrhnutý tak, aby jeho hodnota sledovala hodnotu amerického dolára, teoreticky sa mal predávať po 1 USD. Jeho cena však klesla pod tlakom výpredaja na trhu kryptomien, čo ešte zvýšilo paniku na trhu.



Do Kwon, ktorý vytvoril UST, prostredníctvom fondu Luna Foundation Guard nahromadil bitcoiny v hodnote miliárd dolárov, aby v časoch krízy podporil UST. Teraz sa trh obáva, že Luna Foundation Guard začne predávať tieto bitcoiny, čo spôsobí ešte väčší výpredaj.



Bitcoin v utorok (10. 5.) na krátko padol pod hranicu 30.000 USD a jeho cena sa dostala najnižšie od júla 2021.