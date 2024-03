Konzervatívne investície začali vďaka vysokým sadzbám opäť zarábať

Bratislava 23. marca (TASR) - O konzervatívne investičné produkty nebol v čase lacných peňazí kvôli nízkym úrokom veľký záujem. V súčasnosti je situácia iná, vyššie úroky sú nielen na hypotékach, ale aj na sporiacich produktoch. Sú tak výhodnejšie ako v minulosti.



"Dnes sú zaujímavé aj rôzne konzervatívne fondy, ktoré umožňujú zhodnocovať financie tým, ktorí plánujú použiť peniaze v blízkej dobe alebo jednoducho nie sú ochotní znášať vyššie riziko, ktoré je spojené napríklad s investovaním do akcií," priblížil investičný analytik spoločnosti FinGO.sk František Burda.



Pripomenul, že ešte donedávna bolo pre opatrnejších investorov problémom nájsť finančný produkt, ktorý by ponúkol aspoň niekoľkopercentný výnos a zároveň nízke investičné riziko. Slováci tak držia na svojich bežných účtoch bez zhodnotenia 45 miliárd eur.



"V ére lacných peňazí boli možnosti krátkodobých investícií výrazne obmedzené. Pri nulovej inflácii a minimálnom zhodnotení bolo pre ľudí pohodlnejšie nechať si peniaze len tak na účte. Dnes je situácia iná. Na jednej strane nám vysoká inflácia rýchlo znehodnocuje úspory, na strane druhej sa za posledný rok objavilo niekoľko možností, ako investovať peniaze krátkodobo, s nízkym rizikom a celkom slušným zhodnotením," zhodnotil Burda.



Keď niekto dlhodobo sporí pre deti alebo si šetrí na dôchodok, konzervatívne investovanie nemá podľa analytika veľký význam. Pri investičnom horizonte 15 či 20 rokov je lepšie voliť rizikovejšie investície, ako napríklad akciové fondy. Inak sa však rozhoduje človek, ktorý bude investované peniaze potrebovať o niekoľko rokov, prípadne nechce riskovať pokles hodnoty investície. Vtedy sú vhodnejšie krátkodobé investície, ktoré sú bezpečnejšie, zväčša však nezarobia toľko ako tie rizikovejšie. Možností je pritom niekoľko.



Sporiace účty predstavujú jeden z najbezpečnejších spôsobov uloženia úspor, priblížil Burda. Výhodou je, že peniaze uložené na takomto účte sú kedykoľvek k dispozícii a ponúka ich prakticky každá banka na slovenskom trhu. "Najväčšou nevýhodou je veľmi nízke zhodnotenie, ktoré ešte navyše podlieha zdaneniu," upozornil analytik.



O niečo lepšiu príležitosť na zhodnotenie úspor predstavuje podľa neho termínovaný vklad. "Pri zriadení termínovaného vkladu si môžete vybrať dobu fixácie, počas ktorej budú vaše finančné prostriedky zhodnocované vopred stanovenou sadzbou. Nevýhodou je, že v prípade potreby si síce budete môcť vybrať peniaze predčasne, avšak kvôli vysokým poplatkom prídete prakticky o celý výnos," vysvetlil Burda. Úroky sa pohybujú zväčša okolo 2 % až 3 %, je však potrebné si dať pozor na rôzne podmienky, ktoré môžu byť súčasťou ponuky. Výnos z termínovaných vkladov taktiež podlieha zdaneniu.



Ďalšou možnosťou je podľa Burdu investovanie do konzervatívnych podielových alebo ETF fondov. Z pohľadu bežného človeka je medzi nimi hlavne ten rozdiel, že ETF fondy sú po viac ako ročnom držaní oslobodené od dane. "V čase vysokých úrokových sadzieb sú dobrým riešením fondy peňažného trhu, ktoré sú v rámci ETF fondov tou najmenej riskantnou možnosťou. Vhodnou alternatívou sú aj krátkodobé vládne či korporátne dlhopisy. Tie predstavujú o čosi rizikovejšiu, avšak stále pomerne bezpečnú formu investície," zhodnotil analytik s tým, že výnosy sa tu môžu v súčasnosti pohybovať od 2 % do 4 %.