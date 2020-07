Konzorcium 16 európskych bánk chce vytvoriť jednotný platobný systém

Paríž 2. júla (TASR) - Konzorcium 16 európskych bánk plánuje vytvoriť do roku 2022 nový jednotný platobný systém, ktorý ponúkne spotrebiteľom na kontinente platobné karty aj digitálne peňaženky. Mohol by tiež byť vážnou alternatívou gigantom v tomto odvetví, ako sú americkí vydavatelia platobných kariet Visa a Mastercard.



Cieľom Európskej platobnej iniciatívy (European Payments Initiative, EPI) je stať sa novým štandardným platobným prostriedkom pre európskych spotrebiteľov a obchodníkov pri všetkých typoch transakcií vrátane platieb v obchodoch, online predaja, výberu hotovosti a siete „peer-to-peer“ (sieť so vzájomným sprístupňovaním), uviedlo konzorcium vo vyhlásení.



Spotrebiteľovi by ponúkla možnosť uskutočňovať okamžité transakcie, ktoré už niektoré európske banky začali integrovať do svojich ponúk. „Veľkou inováciou bude umožniť platby v celej Európe, sedem dní v týždni, okamžite a napríklad pomocou telefónneho čísla príjemcu,“ povedal Thierry Laborde, vedúci pracovník francúzskej banky BNP Paribas, jednej z členov konzorcia.



Platobné systémy v Európe sú stále roztrieštené a digitálne služby ešte nie sú dostupné všade. Banky, ktoré stoja za touto iniciatívou, veria, že európske a národné úrady to budú považovať za užitočné.



„Takzvaná koronakríza podčiarkla potrebu jednotného európskeho digitálneho platobného riešenia,“ uviedlo konzorcium EPI. „V tomto zmysle sa EPI zameria tiež na zosúladenie európskeho platobného ekosystému bánk, obchodníkov a nadobúdateľov/poskytovateľov platobných služieb, čím prispeje k posilneniu jednotného trhu a európskej digitálnej agendy.“



Konzorcium je stále otvorené a jeho členovia vyzývajú aj ostatných, ktorí pôsobia v platobnom sektore, aby sa pripojili. Cieľom projektu, ktorý by mal stáť niekoľko miliárd eur, je "podchytiť" najmenej 60 % elektronických platieb v Európe.