Konzorcium musí preukázať, že problematický násyp na D4 je v poriadku

Bratislava 31. januára (TASR) – Spoločnosť Zero Bypass Limited, koncesionár projektu výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, dostal 90 dní na to, aby predložil dokumentáciu, ktorou potvrdí, že problematický násyp na D4 pri Jarovciach je v poriadku. To aj z ekologického i stavebného hľadiska. Povedal to generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií na ministerstve dopravy a výstavby Peter Varga.



"Pokiaľ by sa mu to nepodarilo, posledný krok je nariadenie odstránenia danej stavby. Znamenalo by to, že ten val musia odstrániť a vybudovať nanovo podľa pôvodného stavebného povolenia," podotkol Varga. Začiatkom roka bolo podľa jeho slov vydané rozhodnutie smerom ku koncesionárovi, kde sa začalo konanie podľa stavebného zákona o dodatočnej legalizácii stavby. "Prakticky je to posledný krok v rámci konania. Od leta sa realizoval štátny stavebný dohľad. Na jeseň už bolo jasné, že to, ako je val zhotovený, nie je v súlade s aktuálne platným stavebným povolením," priblížil generálny riaditeľ.



Člen predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Peter Gandl v novembri 2019 uviedol, že statické skúšky únosnosti násypu na stavbe diaľnice D4 pri bratislavských Jarovciach nevyhovujú, čo je podľa neho pravdepodobne ešte horší problém, ako tunajší nález azbestu na stavbe. "Pri kontrole sa zistilo, že sa tam našli kusy dreva, že tam boli nejaké textílie a také materiály, ktoré jednoznačne do násypu nepatria a, samozrejme, znižujú jeho únosnosť," podotkol s tým, že podľa neho sa bude asi musieť násyp rozobrať a vybudovať nanovo.



Varga aktuálne uviedol, že každý problém je riešiteľný, no myslí si, že ak sa majú realizovať na násype zásahy, majú byť masívne. "Otázne je, či sa neoplatí skôr val rozobrať a postaviť nanovo. Je to v rukách koncesionára, ktorý buď musí predložiť všetky doklady, čo s tým plánuje urobiť a že to bude v poriadku, alebo bude musieť val demontovať, odniesť a postaviť nanovo," spresnil. Azbest nájdený na stavbe je podľa neho síce akoby "najviditeľnejšia vec", no v zásade len vedľajší efekt toho, že bol na stavbu navezený materiál, ktorý vhodný nie je.



"Keby to malo byť len o azbeste, minimálne z technického hľadiska je to menší problém ako to, že okrem toho azbestu sú tam niektoré materiály, ktoré tam byť nemajú a dochádza k otázkam, či nebude "sadať" diaľnica a akú to bude mať únosnosť," povedal Varga.



Koncesionár projektu pre TASR uviedol, že v súčinnosti s hlavným zhotoviteľom stavby, spoločnosťou D4R7 Construction, v stanovenej lehote 90 dní doručí príslušným orgánom všetky potrebné dokumenty, ktoré sa týkajú použitých materiálov a stability násypov v predmetných častiach diaľnice.



"Pre jednoznačné vylúčenie akýchkoľvek pochybností čo sa týka kvality vykonaných prác a formy použitia recyklovaného materiálu, zhotoviteľ stavby súhlasil s vykonaním dodatočného testovania zameraného na preverenie mechanicko-fyzikálnych vlastností a stability už existujúceho násypu," uviedol koncesionár s tým, že výsledky testovania preukázali súlad s normami a technickými požiadavkami.