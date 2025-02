Kooperačná rada v Košiciach schválila prerozdelenie peňazí na projekty

Košice 12. februára (TASR) - Kooperačná rada Udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice schválila na svojom stredajšom rokovaní financovanie celkovo 48 investičných zámerov v Košiciach a okrese Košice-okolie, dokopy takmer za 57 miliónov eur. Informovalo o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.



"Až 31 investícií sa uskutoční v Košiciach, ďalších 17 v našich okolitých partnerských obciach. Až na niektoré výnimky platí, že 85 percent financií pôjde z eurofondov, zvyšok doplní príspevok zo štátneho rozpočtu alebo spolufinancovanie úspešného žiadateľa," uviedol predseda kooperačnej rady a košický primátor Jaroslav Polaček.



Spresnil, že peniaze pôjdu napríklad na rekonštrukciu mosta ponad železnicu na Hlinkovej ulici, výstavbu Centra služieb pre seniorov na Gerlachovskej ulici, revitalizáciu Kina Družba, dokončenie cyklochodníka na Alpinku, modernizáciu kompostárne, obnovu Dolnej brány, či na viaceré zelené a energeticky úsporné investície. Obnovou prejdú aj kaplnky košickej Kalvárie.



Pre Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) boli schválené finančné zdroje vo výške 1,55 milióna eur. Využiť ich plánujú na nákup elektronických zariadení na automatické počítanie cestujúcich a modernizáciu palubných počítačov do vozidiel MHD. "Systém automatického počítania cestujúcich do vozidiel MHD plánujeme zaviesť do všetkých našich električiek a väčšiny autobusov, aby sme podľa získaných dát vedeli, koľko cestujúcich cestuje na jednotlivých linkách v MHD. Tým by sme mohli optimalizovať napríklad ranné alebo večerné spoje a prispôsobiť ich reálnym počtom cestujúcich," priblížil poverený generálny riaditeľ DPMK Roman Danko.



Vedúci oddelenia strategického rozvoja a zástupca riaditeľa košického magistrátu Richard Dlhý pripomenul, že úspešní žiadatelia musia podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov najneskôr do šiestich mesiacov od stredajšieho schválenia projektového zámeru kooperačnou radou. Vlani počas jej piatich zasadnutí boli na pripravované zámery financované z eurofondov schválené investície z pohľadu celkových oprávnených výdavkov za 63,8 milióna eur. Viaceré z nich sa už začali realizovať.



V Kooperačnej rade UMR Košice je okrem Košíc aj ďalších 40 obcí z okresu Košice-okolie. V rámci Programu Slovensko bolo pre územie UMR Košice vyčlenených spolu 133,8 milióna eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).