Kooperativa: Cestovné poistenie treba zvážiť z dôvodu nárastu cien

Bratislava 29. mája (TASR) - Nárast cien organizovaných zájazdov sa oproti vlaňajšku spomalil, no napriek tomu sa predávajú stále o asi 8 % drahšie než minulú sezónu. Taktiež narástli ceny leteckej dopravy pri odlete zo Slovenska, a to o 41 %. Informovala o tom v stredu poisťovňa Kooperativa s tým, že je preto vhodné myslieť na uzatvorenie cestovného poistenia.



"Klesla všeobecná inflácia, meraná na priemernom nákupnom košíku slovenských domácností. K spomaleniu rastu cien však nedošlo pri úplne všetkých výrobkoch a službách. Napríklad, ceny pri osobnej cestnej doprave narástli medziročne v prvom kvartáli tohto roka o takmer 20 %, pri leteckej doprave s odletom zo Slovenska až o 41 %," uviedol ekonomický analytik Martin Vlachynský.



Analytici podľa poisťovne hovoria o raste aktuálnych cien vo väčšine európskych krajín, a to medziročným tempom asi jeden až päť percent. V Taliansku ide len o percentný rast, v Chorvátsku je potrebné počítať s produktmi a službami drahšími v priemere o 4,7 % oproti minuloročnej jari.



"V prípade viacerých neeurópskych destinácií je situácia so zmenou cien divokejšia. Napríklad v Turecku sa nedarí stabilizovať situáciu a ceny tam za posledný rok narástli dokonca až o 70 %. Po zohľadnení prepadu kurzu lokálnej meny oproti euru však ide pre slovenských turistov o nárast len zhruba na úrovni 5 %," vysvetlil Vlachynský.



Potencionálne prepadnutie leteniek či zájazdu pre chorobu alebo iné nepredvídané udalosti tak bude podľa poisťovne predstavovať stále väčšiu stratu než v minulosti. "Aj to je jeden z dôvodov, ktorý hrá v prospech uzatvorenia si cestovného poistenia. Sumy, ktoré je treba zaplatiť zdravotníckemu zariadeniu v zahraničí, mnohonásobne prevyšujú čiastku za uzatvorenie poistky pred vycestovaním," uzavrela poisťovňa.