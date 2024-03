Kooperativa rozšíri svoje pôsobenie o oblasť tretieho piliera

Bratislava 20. marca (TASR) - Poisťovňa Kooperativa získa 10 % podiel v spoločnosti Stabilita DDS. Rozšíri tak svoje pôsobenie v segmente penzijných fondov o oblasť tretieho piliera. Deje sa tak na základe popísania memoranda o spolupráci so správcovskou spoločnosťou IAD Investments. Informovala o tom v stredu hovorkyňa poisťovne Silvia Nosková Illášová.



"Prepojenie druhého a tretieho piliera považujeme za významný strategický krok, vďaka ktorému dokážeme našim klientom poskytovať pri správe ich financií ešte lepšiu pridanú hodnotu," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Vladimír Bakeš. Proces kúpy podielu podľa hovorkyne ešte podlieha predchádzajúcemu súhlasu Národnej banky Slovenska (NBS).



Na základe ďalších dohôd má poisťovňa zámer spolupracovať v oblasti predaja fondov správcovskej spoločnosti cez svoje dcérske spoločnosti, ako aj vstúpiť do portfólia produktov investičného životného poistenia poisťovne. Cieľom je z dlhodobého hľadiska taktiež spolupráca na rozvoji projektov v oblasti realitného trhu a nájomného bývania.



Poisťovňa koncom roka 2022 vstúpila do sféry dôchodkového zabezpečenia v rámci druhého piliera. Ako svoju 100 % dcérsku spoločnosť nadobudla 365.life, v súčasnosti známu ako Kooperativa DSS.