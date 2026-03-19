Koordinačná skupina: Bezpečnosť dodávok ropy v EÚ zostáva stabilná
Podľa správy EK členské krajiny EÚ uviedli, že bezpečnosť dodávok ropy v súčasnosti zostáva stabilná najmä vďaka ich úsiliu o diverzifikáciu dodávok.
Autor TASR
Brusel 19. marca (TASR) - Vo štvrtok v Bruseli zasadala Koordinačná skupina pre ropu, v rámci ktorej zástupcovia Európskej komisie (EK) a členských krajín EÚ rokovali o situácii týkajúcej sa bezpečnosti dodávok suroviny do Únie, so zameraním na letecké palivo a naftu. O správe skupiny informuje spravodajca TASR.
Zasadnutie expertnej skupiny sa konalo na popri summite EÚ, na ktorom sa šéfovia vlád a štátov rovnako zaoberali výzvami v podobe rastúcich cien energií, vzhľadom na pretrvávajúcu krízu na Blízkom východe, a dosahom tejto situácie na konkurencieschopnosť EÚ.
Podľa správy EK členské krajiny EÚ uviedli, že bezpečnosť dodávok ropy v súčasnosti zostáva stabilná najmä vďaka ich úsiliu o diverzifikáciu dodávok. A to aj napriek tomu, že rozčlenenie dovozu je tiež ovplyvnené výkyvmi svetových cien suroviny.
Na zasadnutí Koordinačnej skupiny pre ropu tiež zdôraznili, že bezpečnosť dodávok bude závisieť od trvania a eskalácie konfliktu medzi USA, Izraelom a Iránom. Členské štáty naznačili, že sú pripravené a že majú dostatočné zásoby ropy, avšak v prípade dlhšieho prerušenia dodávok cez Hormuzský prieliv, bezpečnosť dodávok ropy v EÚ budú musieť prehodnotiť.
Skupina sa vyjadrila aj k príspevku členských štátov EÚ ku kolektívnej akcii Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) na uvoľnenie 400 miliónov barelov zásob ropy, ako aj k vplyvu tohto kroku na svetové trhy.
Koordinačná skupina pre ropu zdôraznila dôležitosť zachovania úzkej koordinácie a transparentnej výmeny informácií. Komisia spresnila, že bude ďalej monitorovať a hodnotiť celkovú situáciu, a udržiavať pravidelnú komunikáciu s krajinami EÚ, IEA a účastníkmi trhu s energiami.
Predseda Euroskupiny Kyriakos Pierrakakis ešte pred stretnutím s lídrami krajín EÚ zdôraznil, že je príliš skoro na prijímanie „drastických opatrení“ na zníženie prudko rastúcich cien energií v dôsledku vojny na Blízkom východe. Podľa neho je kľúčovým momentom načasovanie znovuotvorenia Hormuzského prielivu, ktorý kontroluje Irán. „Ak existuje slovo, ktoré definuje súčasný okamih, tak je to slovo neistota,“ povedal Pierrakakis novinárom.
Týždenník Politico informoval, že Pierrakakis spolu s predsedníčkou Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardeovou majú počas pracovnej večere informovať lídrov EÚ o rizikách krízy v oblasti Perzského zálivu pre európsku ekonomiku.
Zasadnutie expertnej skupiny sa konalo na popri summite EÚ, na ktorom sa šéfovia vlád a štátov rovnako zaoberali výzvami v podobe rastúcich cien energií, vzhľadom na pretrvávajúcu krízu na Blízkom východe, a dosahom tejto situácie na konkurencieschopnosť EÚ.
Podľa správy EK členské krajiny EÚ uviedli, že bezpečnosť dodávok ropy v súčasnosti zostáva stabilná najmä vďaka ich úsiliu o diverzifikáciu dodávok. A to aj napriek tomu, že rozčlenenie dovozu je tiež ovplyvnené výkyvmi svetových cien suroviny.
Na zasadnutí Koordinačnej skupiny pre ropu tiež zdôraznili, že bezpečnosť dodávok bude závisieť od trvania a eskalácie konfliktu medzi USA, Izraelom a Iránom. Členské štáty naznačili, že sú pripravené a že majú dostatočné zásoby ropy, avšak v prípade dlhšieho prerušenia dodávok cez Hormuzský prieliv, bezpečnosť dodávok ropy v EÚ budú musieť prehodnotiť.
Skupina sa vyjadrila aj k príspevku členských štátov EÚ ku kolektívnej akcii Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) na uvoľnenie 400 miliónov barelov zásob ropy, ako aj k vplyvu tohto kroku na svetové trhy.
Koordinačná skupina pre ropu zdôraznila dôležitosť zachovania úzkej koordinácie a transparentnej výmeny informácií. Komisia spresnila, že bude ďalej monitorovať a hodnotiť celkovú situáciu, a udržiavať pravidelnú komunikáciu s krajinami EÚ, IEA a účastníkmi trhu s energiami.
Predseda Euroskupiny Kyriakos Pierrakakis ešte pred stretnutím s lídrami krajín EÚ zdôraznil, že je príliš skoro na prijímanie „drastických opatrení“ na zníženie prudko rastúcich cien energií v dôsledku vojny na Blízkom východe. Podľa neho je kľúčovým momentom načasovanie znovuotvorenia Hormuzského prielivu, ktorý kontroluje Irán. „Ak existuje slovo, ktoré definuje súčasný okamih, tak je to slovo neistota,“ povedal Pierrakakis novinárom.
Týždenník Politico informoval, že Pierrakakis spolu s predsedníčkou Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardeovou majú počas pracovnej večere informovať lídrov EÚ o rizikách krízy v oblasti Perzského zálivu pre európsku ekonomiku.