Kópiu z katastrálnej mapy je možné vybaviť aj na pošte

Bratislava 5. októbra (TASR) – Slovenská pošta rozširuje zoznam služieb poskytovaných na tzv. integrovaných obslužných miestach (IOMO). Po novom klienti v rámci nich vybavia na počkanie aj kópiu z katastrálnej mapy. Informovala o tom hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková.



Pošta zároveň podľa hovorkyne zvýšila kvalitu služby výpis z listu vlastníctva rovnako do režimu na počkanie. Pôvodne bola dostupná v offline režime, kedy klient čakal na výpis aj niekoľko dní, podľa dostupnosti zamestnancov katastrálnych odborov. Tieto služby sú dostupné na všetkých 600 poštách, ktoré poskytujú služby štátu.



Okrem kópie z katastrálnej mapy a služby výpis z listu vlastníctva v režime na počkanie si klienti môžu vo vybraných pobočkách pošty, rovnomerne rozmiestnených po celom Slovensku, vybaviť aj výpis z obchodného registra, výpis či odpis z registra trestov, zaručené konverzie dokumentov z elektronickej do listinnej podoby, z listinnej do elektronickej podoby, a tiež osvedčovanie dokumentov zaručenou konverziou.



Za posledný rok sa prostredníctvom IOMO pracovísk uskutočnilo 387.451 transakcií týchto služieb. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020 v percentuálnom vyjadrení vzrástol záujem o službu výpis z obchodného registra o 0,2 %, výpis z listu vlastníctva o 36 %, zaručená konverzia o 51 %. Služba výpis z registra trestov zaznamenala pokles o 4,5 % z dôvodov lockdownov zo začiatku tohto roka.



Elektronickú platformu pre poskytovanie asistovaných služieb štátu, tzv. Integrované obslužné miesta, spustila Slovenská pošta v roku 2012 s cieľom priblížiť elektronické služby ľuďom a zjednodušiť im život. Postupne tieto služby rozširovala. Služby IOMO sú podľa Dorčákovej jedným zo strategických a úspešných projektov Slovenskej pošty, ktorý získal od svojho spustenia už niekoľko ocenení.