Korčok: Obmedzenie SWIFT-u nezasiahne platby za energonosiče

Bratislava 27. februára (TASR) – Odstrihnutie časti ruských bánk od medzinárodného platobného systému SWIFT by nemalo zasiahnuť platby za zemný plyn, ropu či iné energetické nosiče. V nedeľnej relácii televízie Markíza Na telo to povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS). K Európe podľa neho zároveň už mieri tanker so skvapalneným zemným plynom určeným pre Slovensko.



Dohodu štátov EÚ o obmedzení prístupu časti ruských bánk k SWIFT-u oznámila v sobotu (26. 2.) predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. "Pokiaľ ide o SWIFT, určite sa to bude robiť takým spôsobom, aby sa nezastavila platobná technika za energonosiče,“ povedal Korčok, no zároveň pripustil, že pokiaľ majú mať sankcie význam, budú mať vplyv aj na Slovensko. "Som presvedčený že sa to nastaví tak, aby to nebolo na úkor energetickej bezpečnosti," dodal minister.



Podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD a nezaradený poslanec národnej rady Peter Kmec neočakáva, že by ruský prezident Vladimír Putin nariadil zastavenie dodávok plynu či ropy do Európy, pretože Rusko bude aj vzhľadom na sankcie potrebovať prísun peňazí. Vypnutie plynu a ropy je podľa Kmeca "posledná možnosť," ktorú bude Putin voči Európskym štátom mať. Slovensko má možnosť zabezpečiť si ropu aj južným ropovodom Adria, väčší problém by malo s nahradením ruského plynu. Podľa Kmeca bude však najväčší problém s jadrovým palivom.



Korčok potvrdil, že vláda hľadá alternatívne zdroje dovozu palív, hoci dodávky a tranzit plynu cez Slovensko v posledných dňoch narástli. "Nie je to plnohodnotná alternatíva, ale môžem povedať, že na ceste sem je prvý tanker so skvapalneným plynom LNG určený pre Slovenskú republiku," povedal. Z ktorej krajiny bude mať Slovensko plyn ani cez ktorý európsky LNG terminál sem bude doručený, minister nespresnil. Doraziť by však mal začiatkom marca.