Korčok v Budapešti: Potrebujeme, aby sa pozviechala ekonomika celej EÚ

Budapešť 14. júla (TASR) - Je potrebné, aby sa celá Európa po pandémii koronavírusu pozviechala ako celok, povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok v utorok v Budapešti po schôdzke s českým ministrom zahraničných vecí Tomášom Petříčkom, šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom, rakúskym ministrom európskych a medzinárodných záležitostí Alexandrom Schallenbergom a šéfom diplomacie Slovinska Anže Logarom.



Slovensko, Rakúsko, Maďarsko, Česká republika aj Slovinsko idú podľa jeho slov vybojovať každý čo najviac pre svoje krajiny, ale nesmú to urobiť tak, že prinesú len kus koláča domov, pretože na konci dňa to, čo potrebujú všetci, je, aby sa Európa pozviechala ako celok. "Celá európska ekonomika sa musí zdvihnúť, lebo všetky naše ekonomiky sú exportne orientované," zdôraznil Korčok na spoločnej tlačovej konferencii.



"Táto skupina nie je formálnym zoskupením, ale je to zoskupenie rozumu a zodpovednosti. Zodpovednosti voči našim občanom, pretože sme museli konať veľmi koordinovane, aby sme mohli postupne hranice otvoriť, ale súhlasím s mojimi kolegami, že ešte stále nie sme za vodou," podotkol slovenský minister s poznámkou, že čísla nakazených v niektorých krajinách stále rastú, takže je potrebné na denno-dennej báze vyhodnocovať jednotlivé krajiny a opäť reagovať.



Korčok označil rokovanie piatich stredoeurópskych krajín za nenahraditeľnú platformu na komunikáciu a spoluprácu. "Hovorili sme aj o 'postcovidovom' svete, a to je absolútna nevyhnutnosť urobiť všetko pre záchranu a obnovu našich ekonomík. Sme tu krajiny, z ktorých každá má svoje záujmy v nadchádzajúcich ťažkých rokovaniach o finančnej perspektíve, ale dôkazom toho, že sú rôzne záujmy, je práve zloženie tejto skupiny. Je tu Alexander Schallenberg, minister zahraničných vecí Rakúska, o ktorom vieme, že má odlišné názory. Ale odlišné názory neznamenajú bariéry. Toto považujem za mimoriadne dôležité posolstvo, že napriek odlišným pozíciám, ktoré máme v týchto ťažkých rokovaniach, spolu komunikujeme," uzavrel Korčok.



