Kórea potvrdila plnú podporu rozšíreniu elektrárne Dukovany
Juhokórejský minister obchodu a priemyslu Kim Čung-kchwan vyjadril tento záväzok na stretnutí s českým premiérom Andrejom Babišom, ktoré sa uskutočnilo v pondelok (16. 2.) v Prahe.
Soul 18. februára (TASR) - Južná Kórea potvrdzuje svoju plnú podporu úsiliu o rozšírenie jadrovej elektrárne Dukovany. Juhokórejský minister obchodu a priemyslu Kim Čung-kchwan vyjadril tento záväzok na stretnutí s českým premiérom Andrejom Babišom, ktoré sa uskutočnilo v pondelok (16. 2.) v Prahe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry agentúry Jonhap.
„Poskytneme maximálnu podporu úspešnej výstavbe elektrárne Dukovany,“ povedal Kim, ktorý Babišovi odovzdal rukou napísaný list od juhokórejského prezidenta I Če-mjonga. Juhokórejský minister hovoril aj so svojim českým rezortným kolegom Karlom Havlíčkom. Výsledkom stretnutia bola dohoda o ustanovení konzultačného orgánu na ministerskej úrovní s cieľom podporiť úspešné dokončenie projektu, napísala agentúra Jonhap.
Česká vláda minulý rok v júni podpísala zmluvu s juhokórejskou firmou Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) o dostavbe jadrovej elektrárne Dukovany. KNHP získala zákazku vlani v lete po tom, ako v najväčšom tendri v histórii Českej republiky zvíťazila nad francúzskym koncernom EDF. Kontrakt má podľa agentúry Jonhap hodnotu približne 18 miliárd amerických dolárov (15,22 miliardy eur).
(1 EUR = 1,1826 USD)
