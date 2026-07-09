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Kórea výrazne rozširuje svoje zbrojárske výrobné kapacity v Európe
Rumunsko a Poľsko majú podľa ruského experta pre Soul mimoriadny strategický význam.
Autor TASR
Moskva 9. júla (TASR) - Kórejská republika výrazne rozširuje svoje zbrojárske výrobné kapacity v Európe a stáva sa kľúčovým dodávateľom vojenskej techniky pre členské štáty Európskej únie, uviedol vo štvrtok Alexander Stepanov, vojenský expert Inštitútu práva a národnej bezpečnosti Ruskej akadémie národného hospodárstva a štátnej služby pri prezídiu Ruskej federácie (RANEPA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Výstavba závodu spoločnosti Hanwha Defense v Rumunsku sa v súčasnosti nachádza v záverečnej fáze. Tento závod umožní miestnu výrobu vysoko presných delostreleckých systémov K9, ako aj transportných a nakladacích vozidiel K10,“ priblížil Stepanov. Ďalšia juhokórejská spoločnosť Hyundai Rotem buduje v Poľsku závod na výrobu bojového tanku Black Panther, dodal. Južná Kórea sa fakticky stáva hlavným dodávateľom pre ministerstvá obrany európskych krajín a usiluje sa o získanie významného podielu z rozpočtov vyčlenených na modernizáciu ozbrojených síl členských štátov EÚ, povedal Stepanov.
Rumunsko a Poľsko majú podľa ruského experta pre Soul mimoriadny strategický význam, pretože pôsobia ako vojensko-priemyselné a technologické centrá, čo uľahčuje následný vývoz obrnených vozidiel a modernej delostreleckej techniky do krajín východnej a severnej Európy. Južná Kórea sa tiež snaží získať prístup k fondom EÚ určeným nielen na prezbrojenie, ale aj na budovanie nových vojenských jednotiek vo Fínsku a pobaltských štátoch, poznamenal Stepanov.
„Výstavba závodu spoločnosti Hanwha Defense v Rumunsku sa v súčasnosti nachádza v záverečnej fáze. Tento závod umožní miestnu výrobu vysoko presných delostreleckých systémov K9, ako aj transportných a nakladacích vozidiel K10,“ priblížil Stepanov. Ďalšia juhokórejská spoločnosť Hyundai Rotem buduje v Poľsku závod na výrobu bojového tanku Black Panther, dodal. Južná Kórea sa fakticky stáva hlavným dodávateľom pre ministerstvá obrany európskych krajín a usiluje sa o získanie významného podielu z rozpočtov vyčlenených na modernizáciu ozbrojených síl členských štátov EÚ, povedal Stepanov.
Rumunsko a Poľsko majú podľa ruského experta pre Soul mimoriadny strategický význam, pretože pôsobia ako vojensko-priemyselné a technologické centrá, čo uľahčuje následný vývoz obrnených vozidiel a modernej delostreleckej techniky do krajín východnej a severnej Európy. Južná Kórea sa tiež snaží získať prístup k fondom EÚ určeným nielen na prezbrojenie, ale aj na budovanie nových vojenských jednotiek vo Fínsku a pobaltských štátoch, poznamenal Stepanov.