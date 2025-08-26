< sekcia Ekonomika
Korean Air oznámila najväčšiu objednávku lietadiel Boeing
Dohoda s Boeingom má hodnotu 36,2 miliardy USD, uviedlo juhokórejské ministerstvo priemyslu.
Autor TASR
Washington/Soul 26. augusta (TASR) - Letecká spoločnosť Korean Air v pondelok (25. 8.) oznámila objednávku na 103 lietadiel Boeing, motory GE Aerospace a servis v hodnote približne 50 miliárd USD (42,75 miliardy eur) počas návštevy juhokórejského prezidenta I Če-mjonga vo Washingtone. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Objednávka, najväčšia v histórii kórejského dopravcu, zahŕňa kombináciu lietadiel Boeing 787, 777 a 737 za približne 36,5 miliardy USD. Okrem toho Korean Air v pondelok oznámila separátnu dohodu so spoločnosťou GE o nákupe a údržbe motorov v hodnote 13,7 miliardy USD.
Mnohé krajiny, ktoré rokujú o obchodných dohodách s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, oznámili alebo plánujú oznámiť objednávky lietadiel Boeing. Boeing tak v uplynulých mesiacoch získal sériu významných objednávok.
Rekordná objednávka má pomôcť najväčšej kórejskej leteckej spoločnosti expandovať do ďalších destinácií v USA, Latinskej Amerike a Južnej Amerike.
Približne polovica z objednaných 103 lietadiel budú modely 737 MAX 10, zvyšok bude kombináciou lietadiel 777-9 a 787. Približne 80 % nových lietadiel Boeing nahradí existujúce lietadlá vo flotile Korean Air.
Dohoda s Boeingom má hodnotu 36,2 miliardy USD, uviedlo juhokórejské ministerstvo priemyslu. Toto číslo je bez dohody s GE.
Americký minister obchodu Howard Lutnick v tejto súvislosti uviedol, že dohoda posilní export amerického leteckého priemyslu. „Svet uznáva, že naše lietadlá sú najmodernejšie na svete a táto administratíva je odhodlaná vrátiť Američanom pracovné miesta v oblasti pokročilej výroby,“ povedal Lutnick.
(1 EUR = 1,1697 USD)
