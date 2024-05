Kórejské firmy by mohli v SR preinvestovať ďalšie milióny eur

Soul 14. mája (TASR) - Soul 14. mája (TASR) - Na Slovensku by mohli v budúcnosti pribudnúť investície z Južnej Kórey vo výške desiatok miliónov eur. Slovenskí predstavitelia rokujú s viacerými potenciálnymi investormi, z ktorých niektorí už v SR pôsobia. Pripustili to v utorok počas pracovnej cesty v tejto ázijskej krajine minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár a štátny tajomník rezortu Rastislav Chovanec. Detaily však zatiaľ komentovať nechceli.



"Je náznak toho, že na Slovensku budeme mať ďalší projekt z Kórey. Rokuje momentálne Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), ale aj predstavitelia zastupiteľského úradu s viacerými investormi, resp. investičnými skupinami, niektoré sú už etablované na Slovensku, ktoré majú záujem priniesť nový výrobný program na Slovensko," priblížil Chovanec.



"Máme na stole množstvo projektov, ktoré pomaličky dozrievajú a sme presvedčení, že dozrejú až do finálnej spolupráce. A my vás budeme postupne o nich informovať," potvrdil Blanár s tým, že SR chce byť solídnym partnerom. Nechce preto vopred informovať o detailoch, ktoré ešte nie sú dohodnuté.



Chovanec je však podľa vlastných slov v tejto súvislosti optimistický. "Momentálne sa bavíme o investíciách, ktoré sú v hodnote desiatok miliónov eur," doplnil štátny tajomník.



Blanár pripomenul aj vládou nedávno podporené rozšírenie závodu kórejskej automobilky Kia v Žiline. Automobilka na investíciu za takmer 108 miliónov eur získala štátnu investičnú pomoc v hodnote 29,95 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov.



Južná Kórea je najvýznamnejším ázijským a celkovo štvrtým najväčším investorom na Slovensku. Objem priamych zahraničných investícií z tejto krajiny predstavuje približne 3,6 miliardy eur. V SR je etablovaných približne 100 kórejských spoločností, najmä v oblasti automobilového priemyslu a elektroniky.



(osobitný spravodajca TASR Vladimír Jombík)