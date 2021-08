Kórejský export aj import dosiahli v júli rekord

Soul 1. augusta (TASR) - Export z Južnej Kórey v júli vzrástol už deviaty mesiac po sebe a dosiahol nové maximum. Podporil ho najmä dopyt po čipoch. Napriek tomu zaostal za odhadmi analytikov. Import sa však zvýšil ešte viac, takže prebytok obchodnej bilancie Soulu klesol. Informovalo o tom v nedeľu ministerstvo obchodu.



Podľa najnovších údajov sa juhokórejský vývoz v júli zvýšil medziročne o 29,6 % na 55,43 miliardy USD (46,61 miliardy eur), čo je jeho najväčšia hodnota od začiatku zhromažďovania týchto údajov v roku 1956, uviedlo ministerstvo obchodu.



Tempo rastu exportu sa však spomalilo z 39,8 % v júni a zaostalo aj za odhadom analytikov, ktorí predpovedali, že dosiahne 30,2 %.



Dovoz do Južnej Kórey v júli tiež strmo stúpol, medziročne o 38,2 % na historické maximum 53,6 miliardy USD. Aj to však bolo pomalšie tempo než jeho rast o 40,7 % v júni a horší výsledok ako jeho zvýšenie o 42 %, ktoré predpovedali ekonómovia.



Obchodný prebytok Južnej Kórey klesol v júli 2021 na 1,76 miliardy USD z 3,94 miliardy USD v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka v dôsledku prudkého nárastu dovozu.



K horším ako očakávaným výsledkom prispelo sprísnenie obmedzení na zastavenie šírenia pandémie nového koronavírusu v Kórei aj v susedných a ďalších krajinách.



Dopyt po hlavných vývozných artikloch Južnej Kórey - čipoch, automobiloch a petrochemických výrobkoch, však zostal vysoký, pretože hospodárske oživenie vedú vyspelé krajiny, uviedli analytici.



Export do Číny, najväčšieho obchodného partnera Južnej Kórey, v júli medziročne vzrástol o 15,7 %, do USA o 32,1 % a do Európskej únie (EÚ) o 43,9 %.



Južná Kórea v súčasnosti čelí svojej najhoršej vlne pandémie s rekordným počtom nových denných prírastkov. Boli preto zavedené prísnejšie obmedzenia pohybu a aktivít, aby sa zabránilo šíreniu koronavírusu počas vrcholu letnej dovolenkovej sezóny v krajine.