Kórejský Iljin dostane na diverzifikáciu výroby pomoc 1,5 mil. eur

Bratislava/Handlová 15. mája (TASR) - Kórejská spoločnosť Iljin Slovakia plánuje investovať do diverzifikácie výroby v Pravenci (okres Prievidza) viac ako 11 miliónov eur. Výrobu chce rozšíriť o hliníkové ramená zavesenia kolies a vzduchové pružiny určené do osobných automobilov a vytvoriť by mala 50 nových pracovných miest. Firma dostane od štátu investičný stimul vo výške 1,5 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmu. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý v stredu schválila vláda.



"Cieľom investičného zámeru prijímateľa je diverzifikácia produkcie existujúcej prevádzkarne priemyselnej výroby o nové výrobky, ktorými budú hliníkové ramená zavesenia kolies a vzduchové pružiny určené do osobných automobilov," priblížilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v schválenom návrhu.



Iljin Slovakia je súčasťou medzinárodnej skupiny Iljin, ktorá vznikla v roku 1973. Skupina má v súčasnosti 28 závodov na celom svete, 14 v Kórejskej republike, šesť v Číne, tri v USA, dva v Indii, dva v Nemecku a jeden na Slovensku. V roku 2022 dosiahli tržby skupiny 668 miliónov eur.