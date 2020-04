Koronabondy podporil aj komisár EÚ pre hospodárstvo P. Gentiloni

Brusel/Berlín 4. apríla (TASR) - Spoločné európske dlhopisy alebo takzvané koronabondy na zmiernenie finančných následkov koronakrízy podporil aj komisár EÚ pre hospodárstvo Paolo Gentiloni.



"Potrebujeme európsky konjunkturálny program a ten by mal byť financovaný emisiou dlhopisov," povedal Gentiloni v rozhovore pre denník Die Welt. "Emisia dlhopisov by mala byť účelovým a jednorazovým opatrením v mimoriadnej situácii. Myslím si, že Nemecko a ostatné severoeurópske krajiny by to mohli akceptovať."



Lídri členských štátov EÚ sa na videosamite, ktorý sa konal minulý týždeň, nedokázali dohodnúť na tom, či sú koronabodny, teda spoločné európske dlhopisy na financovanie členských štátov, potrebné na zvládnutie tejto krízy. Podporujú ich napríklad Taliansko, Španielsko alebo Francúzsko. Naopak, proti sú Nemecko či Holandsko. Návrhy nových opatrení na spoločnú európsku reakciu na aktuálnu koronakrízu má do utorka (7. 4.) pripraviť Euroskupina.



"Najdôležitejšie pre severnú Európu však je, že nehovoríme o komunitarizácii dlhov," uviedol Gentiloni. "Teraz ide o spoločné dlhy v boji proti novému koronavírusu a jeho následkom, nie o dlhy uplynulých 30 rokov."