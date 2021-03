Koronakíza donútila opátstvo k výpredaju zásob plesňového syra

Dijon 27. marca (TASR) - Trapistickým mníchom z opátstva Citeaux v departemente Côte-d'Or na severovýchode Francúzska sa v piatok podarilo cez internet predať viac ako tonu remeselného syra.



Predaj sa uskutočnil cez start-up Divinebox.fr, ktorý sa špecializuje na produkty vyrábané v kláštoroch pod značkou Made in Abbayes.



Výpredaj skladových zásob, ktorým hrozilo pokazenie, ďaleko prekonal očakávania mníchov, keďže do piatka 16.00 h sa predalo viac ako 1700 kilogramov syra vyrobeného z kravského mlieka - ide o asi 2500 kotúčov syra s hmotnosťou okolo 700 gramov. Syr chuťou pripomínajúci reblochon - s plesňovou kôrkou a mäkkým stredom - sa predával po 22,90 eura, pričom minimálny odber bol dva kusy.



Opátstvo Citeaux zvyčajne dodáva svoje syry do reštaurácií. Predáva ich aj návštevníkom kláštorného komplexu. Odkedy sú však reštaurácie vo Francúzsku pre proticovidové opatrenia zatvorené a cestovanie medzi regiónmi je obmedzené, mnísi nemali pre svoje syry odbytiská a keďže majú vlastný chov kráv, potrebovali uvoľniť sklad pre nové syry.



Za ideálny stav považovali, keby sa im on-line podarilo predať dve tony syra. Prvých 1700 kilogramov predali za tri hodiny, dodal spravodajský portál France Info s dôvetkom, že modlitby mníchov tak boli vyslyšané.