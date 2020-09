Koronakríza najviac zasiahne portfóliá úverov na hotely a maloobchody

Bratislava 29. septembra (TASR) – Zo segmentu nehnuteľností koronakríza najviac zasiahne portfóliá úverov na hotely a maloobchodné priestory. Vyjadrili sa tak európske banky v štúdii spoločnosti KPMG "Property Lending Baromenter 2020". Väčšina bánk si myslí, že celkové percento znehodnotených úveroch na nehnuteľnosti sa bude v tomto roku pohybovať maximálne na desiatich percentách. Slovenské banky, naopak, očakávajú najväčší dosah koronakrízy na co-workingové centrá, internáty a iné alternatívne aktíva a kancelárske priestory. Tri štvrtiny európskych bánk uviedli, že to, ako firmy zvládnu súčasnú situáciu, bude najviac rozhodovať o tom, či v budúcnosti získajú financovanie alebo nie.



"V segmente hotelov sú na Slovensku najviac zasiahnuté mestské a kongresové hotely, ktorým nepomohla na čiastočné oživenie ani letná sezóna. Viaceré z týchto hotelov sú zatvorené a budú musieť bojovať o prežitie," skonštatoval senior manažér pre sektor finančných služieb spoločnosti na Slovensku Michal Maxim.



Ako podotkol na margo kancelárií a co-workingových centier, veľkí slovenskí zamestnávatelia v sektore služieb presunuli výraznú časť svojich zamestnancov na prácu z domu alebo fungujú na báze striedania tímov. "Tento trend sa udrží minimálne do konca tohto roka. Na Slovensku preto väčší dopyt po kancelárskych priestoroch neočakávame, skôr budú firmy vyjednávať zľavy z nájomného či zmenšovať prenajímané kancelárske plochy," predpokladá Maxim.



Európske banky sa nezhodli na jednotnom tvare krivky rastu po pandémii nového koronavírusu. "Až 90 % respondentov uviedlo najmenej dva možné scenáre. Potenciálne oživenie trhu očakávajú na začiatku pomalšie a bude dlhšie trvať, kým sa výrazne zlepší výkonnosť ekonomiky," uviedla spoločnosť. Slovenské banky po dosiahnutí dna krízy očakávajú pomalý a ustálený rast. Podľa výsledkov štúdie by znehodnotenie úverov pre priemyselné nehnuteľnosti, logistické sklady a kancelárske priestory nemalo byt vyššie ako päť percent.



Prieskumu realizovala spoločnosť v máji a júni tohto roka, zúčastnilo sa na ňom približne 60 európskych bánk z 11 krajín. Väčšina zúčastnených bánk bola z krajín strednej a východnej Európy.