Koronakríza ohrozuje v odevnom a textilnom sektore vyše 150.000 miest

Hamburg 25. júla (TASR) - Dôsledky pandémie nového koronavírusu ohrozujú v európskom odevnom a textilnom priemysle viac než 150.000 pracovných miest. Poukázala na to najnovšia štúdia poisťovacej spoločnosti Euler Hermes.



Ako povedal šéf Euler Hermes v Nemecku Ron van het Hof, očakávajú, že aj napriek viacerým opatreniam na podporu ekonomiky by v sektore mohlo do konca roka 2021 zaniknúť približne 6 % podnikov, pričom ohrozených je v priemere 158.000 pracovných miest.



Podľa štúdie, ktorú zverejnila agentúra DPA, tržby európskych textilných a odevných podnikov môžu v dôsledku pandémie nového koronavírusu klesnúť tento rok o 19 %. Aj keď v roku 2021 by celkové tržby európskeho odevného a textilného priemyslu mali zaznamenať výraznejší rast, približne na úrovni 15 %, na predkrízovú úroveň sa podľa všetkého skôr ako v roku 2023 nedostanú.