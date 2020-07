Koronakríza ohrozuje 150.000 pracovných miest v textilnom priemysle

Hamburg 26. júla (TASR) - Dôsledky koronakrízy ohrozujú v európskom textilnom a odevnom priemysle viac než 150.000 pracovných miest. "Vychádzame z toho, že približne 13.000 firiem v Európe napriek rozsiahlym podporným opatreniam do konca roka 2021 zmizne, a tým je ohrozených zhruba 158.000 pracovných miest," zosumarizoval šéf poisťovateľa úverov Euler Hermes pre Nemecko Ron van het Hof výsledky ich najnovšej štúdie.



Tržby európskeho textilného a odevného priemyslu by sa podľa Euler Hermes mali v dôsledku koronakrízy tento rok prepadnúť o 19 %. I keď budúci rok sa tržby citeľne zotavia, podľa experta spoločnosti Auréliena Duthoita sa však na predkrízovú úroveň nedostanú pred rokom 2023.



Textilný priemysel v Nemecku má podľa štúdie lepšie šance. Pokles tržieb o 12 % bude výrazne nižší než v Taliansku či Francúzsku. Dôvodom sú kratšie a menej prísne reštriktívne opatrenia a rýchlejšie otvorenie obchodov, ako aj vyšší podiel priemyselnej textilnej výroby. Tým sa znížila závislosť sektora od krízou trpiacej módnej branže.



Euler Hermes však v súčasnej kríze vidí aj novú šancu pre európsky textilný a odevný priemysel, ak sa vďaka rastúcemu povedomiu spotrebiteľov podarí odklon od rýchlej spotreby a lacnej módy, ktorá doteraz odporovala záujmom európskeho priemyslu.



Príkladom môže byť Taliansko, kde sa spotrebitelia, obchody a výrobcovia navzdory globálnym trendom rozhodli v prospech drahších, kvalitných a lokálne vyrobených odevov. "Menej dovážaných odevov a ich nahradenie lokálnou výrobou by európskemu textilnému priemyslu poskytlo väčší impulz," zdôraznil Duthoit.