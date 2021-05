Viedeň 19. mája (TASR) - Koronakríza podporila trend návratu produkcie z Ázie do Európy. Kvalifikovaná pracovná sila a dopravná infraštruktúra sa totiž stávajú dôležitejšími než nízke náklady na prácu.



Koronakríza zrejme zvýraznila trend premiestňovania produkcie z Ďalekého východu naspäť do Európy. Najviac by z toho mohli profitovať západobalkánske krajiny, ako Srbsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora a Severné Macedónsko, ktoré by mohli získať miliardové investície, uviedol Viedenský inštitút pre medzinárodné ekonomické štúdie (WIIW). Na to však musia investovať predovšetkým do vzdelávacieho systému a dopravnej infraštruktúry.



"Vzhľadom na protekcionistické tendencie vo svetovom obchode sa už v minulom desaťročí začalo premiestňovanie produkcie z Ázie naspäť do blízkosti starých priemyselných krajín," uviedol ekonóm WIIW Branimir Jovanovic spoluautor štúdie Getting Stronger After COVID-19: Nearshoring Potential in the Western Balkans. "Tento 'nearshoring' sa v Európe po pandémii výrazne posilní." Dodal, že krajiny západného Balkánu by mohli z tohto nearshoringu, teda premiestňovania výroby do blízkych štátov, profitovať, "ak si urobia svoje domáce úlohy".