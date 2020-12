Koronakríza pribrzdila v Česku vyplácanie dividend

Praha 12. decembra (TASR) - Zahraniční vlastníci českých firiem si za deväť mesiacov tohto roka rozdelili zo svojich ziskov v Česku na dividendách približne 106 miliárd Kč (4 miliardy eur). Odlev dividend tak medziročne klesol takmer o 56 %. Informovala o tom tento týždeň Česká národná banka (ČNB), na ktorú sa odvolal server novinky.cz.



Manažmenty väčšiny spoločností sú v dôsledku koronakrízy ostražitejšie a snažia sa posilňovať svoju odolnosť. Navyše, mnohým klesli aj zisky, takže aj dividendy sú nižšie. V prípade finančných inštitúcií potom zafungovalo aj doporučenie centrálnej banky, aby dividendy nevyplácali.



"Zahraniční investori zarobili za prvých deväť mesiacov tohto roka na priamych zahraničných investíciách 185,6 miliardy Kč, čo je o polovicu menej než za rovnaké obdobie minulého roka," povedal pre Právo analytik UniCredit Bank Jiří Pour. Z týchto ziskov sa podľa údajov ČNB v českej ekonomike reinvestovalo 43 %, čo znamená medziročný rast o výrazných 7 percentuálnych bodov.



"Odlev dividend tak v prvých troch štvrťrokoch klesol takmer o 56 % na 106 miliárd Kč. Ak by tieto proporcie zostali zachované aj v poslednom období roka a nedošlo by k revízii mesačných údajov, za celý rok 2020 by do zahraničia odtieklo na dividendách a úrokoch z titulu priamych zahraničných investícií "iba" 134 miliárd Kč. To je najmenej od roku 2006," upozornil Pour.



Až do tohto roka podľa Poura platilo, že zahraniční investori v Česku sa dostávali k pekným ziskom nielen v absolútnom, ale aj relatívnom vyjadrení. "Tunajšia výnosnosť priamych zahraničných investícií je pozoruhodne stabilná, okolo 10 až 11 % ročne, a za rok 2019 predstavovala 10,7 %. To bolo najviac z 34 skúmaných európskych krajín," uviedol analytik.



Z okolitých štátov bola výnosnosť zahraničných investícií v Poľsku 8,4 %, na Slovensku 6,6 %, v Maďarsku 5,5 %. V Nemecku, vo Francúzsku, v Taliansku alebo Španielsku je to iba 3 až 3,5 %. Výnosnosť priamych zahraničných investícií bola pritom v Česku vlani najvyššia v rámci Európy aj po odpočítaní reinvestovaných ziskov.



"Ak sa do konca roka nič zásadne nezmení a revízie mesačných údajov platobnej bilancie nebudú príliš veľké, výnosnosť priamych zahraničných investícií v Česku pravdepodobne klesne do blízkosti 5 %. To bude zďaleka najnižšia rentabilita v novodobej histórii," povedal Pour.



Markantný každoročný odlev dividend je tŕňom v oku vládnych sociálnych demokratov a odborov. Práve obmedzenie ich výplaty má byť jednou z podmienok čerpania štátnej podpory v rámci chystaného kurzarbeitu.



(1 EUR = 26,328 CZK)