Koronakríza spôsobila nárast úspor v eurozóne

Frankfurt nad Mohanom 21. februára (TASR) - Pandémia nového koronavírusu spôsobila výrazný nárast úspor v eurozóne.



Strach z koronakrízy a menej príležitostí minúť peniaze v reštauráciách, obchodoch či na dovolenkách spôsobili, že mnoho ľudí v Európe minulý rok viac sporilo. To ukázal prudký nárast bankových vkladov.



Objem vkladov na bežných a sporiacich účtoch sa minulý rok v eurozóne zvýšil o 585 miliárd eur, uvádza sa v štúdii spoločnosti Deposit Solutions. To znamená, že rast vkladov bol o 48 % vyšší v porovnaní s rokom 2019, keď ich objem stúpol o 395 miliárd eur. Najviac, až 150 miliárd, pripadalo na nemeckých sporiteľov.



Vo Francúzsku objem vkladov minulý rok v porovnaní s rokom 2019 vzrástol o 72 %, v Španielsku o 38 %, v Nemecku o 37 % a v Taliansku o 32 %. Na porovnanie, vo Veľkej Británii vklady vyskočili až o 170 %.



Na konci roka 2020 predstavoval objem vkladov na bežných a sporiacich účtoch 8,3 bilióna eur.



"Pokles spotreby a pretrvávajúca ekonomická neistota spôsobili, že ľudia majú na svojich účtoch viac peňazí než kedykoľvek predtým," uviedol šéf Deposit Solutions Tim Sievers. Vývoj je vo všetkých európskych krajinách rovnaký. Úspory majú podľa neho vždy kľúčovú úlohu vo finančných portfóliách ľudí.



Kredity na účtoch francúzskych sporiteľov v roku 2020 v priemere na hlavu stúpli o 2200 eur. V Nemecku to bolo 1800 eur a v Taliansku 1300 eur. Na porovnanie, v Británii vzrástli kredity v priemere až o 2500 eur.