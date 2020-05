V Belgicku je pre krízu prebytok zemiakov, vyzývajú jesť hranolky

Brusel 2. mája (TASR) - Koronakríza spôsobila prudký pokles spotreby zemiakov v Belgicku. Pre veľký prebytok hrozí, že sa vyhodí vyše 750.000 ton zemiakov. Združenie Belgapom preto vyzýva Belgičanov, aby dvakrát do týždňa jedli hranolky.



Belgické hranolky, ktoré sú národným jedlom, sa často konzumujú v baroch a reštauráciách. Ich spotreba sa výrazne znížila pre obmedzenia prijaté vládou na zastavenie pandémie nového koronavírusu. To spôsobilo obrovský prebytok zemiakov.



Generálny tajomník belgického združenia predajcov zemiakov Belgapom Romain Cools povedal v pondelok (27. 4.) v rozhovore pre CNBC, že pre pandémiu sa zrejme nespracuje zhruba 750.000 ton zemiakov, čo je dostatok na naplnenie 30.000 veľkých kamiónov.



Hlavným dôvodom je pokles dopytu v sektore mrazených zemiakov, na ktorý v Belgicku pripadá až 75 % spotreby zemiakov. Keďže zásoby sa zvýšili, klesli voľné kapacity v sektore. Belgapom preto vyzval Belgičanov, aby neprestávali konzumovať hranolky.



Cools dodal, že zväz spolupracuje so supermarketmi na spustení kampane na pomoc sektoru tým, že by konzumovali hranolky, predovšetkým z mrazeného polotovaru, dvakrát týždne počas koronakrízy.



Negatívny vplyv koronakrízy na odvetvie pretrvá zrejme ešte dlhší čas aj po uvoľnení opatrení, keďže sa zrušia mnohé podujatia, ako sú napríklad letné festivaly. Podľa Coolsa odvetvie bude čeliť dlhodobej kríze. Jediným riešením je podľa neho propagovanie spotreby doma. "Takisto sme vyzvali poľnohospodárov, aby pre budúcu sezónu nesadili toľko zemiakov."



Zemiaky, ktoré sa nespracujú, sa pošlú do potravinových bánk a exportujú sa do strednej Európy a Afriky, kde je ich nedostatok. To, čo potom zostane, sa dáva ako krmivo zvieratám alebo sa spracuje do biopalív.