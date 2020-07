Analýza: Prácu na Slovensku strácali kvôli koronakríze najmä muži

Bratislava 26. júla (TASR) - Vypuknutie pandémie nového koronavírusu na Slovensku malo vplyv aj na trh práce. Nemožnosť pracovať z domu znamenala vyššie riziko nákazy alebo stratu zamestnania. Najohrozenejšie boli sociálne slabšie skupiny obyvateľstva a z hľadiska pohlaví prácu strácali najmä muži. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií (MF) SR.



Zatvorenie škôl, domáca výučba, vysoký podiel žien v zdravotníctve a karanténna OČR prispeli k tomu, že ženy strácali zamestnanie počas koronakrízy menej ako muži. "Prevaha žien v školstve vedie k tomu, že ženy môžu vo väčšej miere pracovať z domu. Ženy tvoria tiež väčšinu zamestnaných v zdravotníctve a sociálnych službách, kde vzhľadom na charakter práce k strate pracovných miest nedochádzalo," priblížili analytici IFP.



Rozdiely v náraste nezamestnaných sú najväčšie medzi mužmi a ženami vo veku 25 rokov až 45 rokov, čo naznačuje, že pod pomalší rast nezamestnanosti žien sa podpísala aj väčšia náchylnosť nastúpiť na karanténnu OČR. "Údaje Sociálnej poisťovne o počtoch poberateľov ošetrovného potvrdzujú, že to boli práve ženy, ktoré vo väčšej miere zostávali doma s deťmi počas obdobia, keď boli materské a základné školy zatvorené," priblížili analytici IFP. Z dát SP vyplýva, že v máji tohto roka čerpalo ošetrovné 77.000 žien oproti 44.000 mužom.



Analýza tiež ukázala, že slovenský trh práce sa vyvíja podobne ako tie v zahraničí. "Prudký šok do ekonomickej aktivity spôsobený pandémiou sa negatívne prejavil na zamestnanosti v takmer všetkých krajinách EÚ. Koronakríza mala podobný priebeh v mnohých krajinách aj napriek rozdielnym trhom práce," konštatuje IFP. Na Slovensku, ale aj v Španielsku, v Kórei či v Rakúsku bol najväčší relatívny nárast nezamestnanosti v službách, ale aj v sektore nehnuteľností a dopravy. "Aj v týchto štátoch strácali prácu najmä dočasní a nízkokvalifikovaní zamestnanci. Podobne ako na Slovensku maloobchod zaznamenal stratu pracovných miest aj v Rakúsku či Nórsku," podotkli analytici IFP.



Extrémnym prípadom je americký trh práce, kde nezamestnanosť stúpla z 3,5 % vo februári na viac než 14 % v apríli. "Americký trh práce je veľmi flexibilný a v porovnaní s európskym je charakteristický menšou ochranou zamestnancov. Práve jednoduchšia možnosť zamestnávateľov prepúšťať a absencia podporných schém viedla v apríli k takému výraznému nárastu nezamestnanosti," vysvetlili analytici.



Naopak, v susedných krajinách v Česku a v Poľsku trh práce kríze odolal a nezamestnanosť zostala takmer nezmenená. "Nezamestnanosť veľmi nestúpla ani v Nemecku, pravdepodobne vďaka trvalo zaužívanej schéme podpory skrátenej práce, tzv. kurzarbeitu," uvádza sa v analýze IFP.