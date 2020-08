Koronakríza v 1. polroku pribrzdila počet žiadostí o dôchodok

Bratislava 3. augusta (TASR) - Koronakríza v prvom polroku tohto roka pribrzdila počet podaných žiadostí o niektorú z dôchodkových dávok. Vyplýva to z najnovších údajov Sociálnej poisťovne (SP).



O dôchodok požiadalo za prvých šesť mesiacov tohto roka 53.373 poistencov, čo je o takmer 5000 menej ako vlani v rovnakom obodbí, keď sa na SP obrátilo 58.155 poistencov.



Na druhej strane však medziročne počet žiadostí o dôchodkové dávky stúpa. Za rok 2019 ich bolo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 10 % viac. Od januára do konca minulého roka dostala SP celkovo 108.962 žiadostí o dôchodok, či už ide o starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2018 to predstavuje nárast o 10.103 žiadostí, teda o 10,21 %.