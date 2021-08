Koronakríza vlani výrazne poznačila počet lôžkonocí v turistike EÚ

Brusel 24. augusta (TASR) - Odvetvie cestovného ruchu v Európskej únii v roku 2020 bolo výrazne poznačené vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19, keď počet lôžkonocí v turistických ubytovacích zariadeniach naprieč EÚ klesol o 52 % v porovnaní so situáciou z roku 2019. Vyplýva to zo správy, ktorú v utorok zverejnil Eurostat, štatistický úrad EÚ.



Eurostat v správe pre médiá pripomenul, že sezónnosť mala vždy veľký vplyv na cestovný ruch, čo sa prejavilo aj vlani. Preklenovacie sezónne obdobie od apríla do júna 2020 bolo "mimoriadne pokojné" pre novozavedené cestovné obmedzenia a ďalším preventívnym opatreniam prijatým v reakcii na koronakrízu.



V apríli a máji bolo zaznamenaných menej ako 3 % všetkých lôžkonocí v oblasti cestovného ruchu za rok 2020, pričom v roku 2019 bol podiel týchto dvoch mesiacov na úrovni 15 %.



Jarná absencia cestovného ruchu však vlani viedla k výraznejšiemu oživeniu cestovania počas letných mesiacov, keď sa po prvej vlne pandémie zmiernili obmedzenia vo väčšine európskych krajín. Letná sezóna júl - august predstavovala vlani 42 % všetkých lôžkonocí v turistickom priemysle za jeden rok, čo bol citeľný nárast oproti situácii z roku 2019, keď letná top sezóna zaistila 32 % všetkých ročných lôžkonocí.



Eurostat dodal, že vplyv pandémie ochorenia COVID-19 na cestovný ruch bol počas jesene 2020 menej výrazný ako dramatický pokles v jarnom období. Podiel lôžkonocí v období od októbra do decembra sa vlani dostal na úroveň 13 %, čo je pokles oproti roku 2019, keď v rovnakom období boli tieto ukazovatele 20-percentné.



Turistická sezóna v období január - február 2020, čiže tesne pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19 v Európe, bola v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi podobná, podľa Eurostatu však zimná sezóna nakoniec znamenala 20 % všetkých lôžkonocí (v roku 2019 to bolo iba 9 %), práve pre pokles cestovného ruchu počas 10 pandemických mesiacov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)