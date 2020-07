Koronakríza výrobu v družstve Agrospol Boľkovce neovplyvnila

Boľkovce 27. júla (TASR) – Úroveň výroby a produkcie družstva Agrospol Boľkovce v okrese Lučenec aktuálna koronakríza neovplyvnila. Spoločnosť však musí bojovať s inými problémami, ako napríklad slabý záujem o domáce bravčové či jeho nízke ceny. TASR to povedal predseda predstavenstva firmy Agrospol Rastislav Slocík.



„Museli sme pre nový koronavírus zaviesť nejaké opatrenia, ale polia a maštale sme nemohli nechať prázdne, takže u nás nepripadalo do úvahy zníženie alebo obmedzenie výroby. Museli sme fungovať naplno,“ konštatoval predseda predstavenstva.



Jedným z protiepidemických opatrení v družstve bolo podľa jeho slov vytvorenie dvoch tímov ľudí v rámci živočíšnej výroby, ktoré sa striedali po týždni tak, aby neprichádzali do kontaktu. „Chvalabohu, pochopili to a boli veľmi lojálni k podniku aj svojmu zamestnaniu. Boli ochotní akceptovať aj zvýšenú záťaž,“ vyjadril sa Slocík.



Čo sa týka tržieb, pre koronakrízu družstvu podľa neho dosť rapídne poklesli ceny jatočných ošípaných a odstavčiat. Podotkol tiež, že na Slovensku nie je veľký záujem o mäso z ich produkcie. „A keď aj je, tak zahraniční dodávatelia dokážu dať lepšie podmienky, čo nás, samozrejme, veľmi mrzí. Celkovo asi 70 produkcie zostáva na Slovensku, zvyšok ide do zahraničia,“ konkretizoval.



Za problém považuje aj nízke ceny bravčového mäsa. „Rok sa začal naozaj dobre, dobrými cenami, ale po nástupe koronakrízy klesla spotreba, poklesol aj vývoz do Číny zo západných krajín a začalo sa voziť mäso sem. Pocítili sme tak, že bol prebytok mäsa a tým aj nižšie ceny,“ vysvetlil predseda.



Agrospol Boľkovce má na dvoch farmách v chove zhruba 1100 prasníc a zamestnáva približne 50 pracovníkov. Jeho ročnú produkciu tvorí zhruba 11.000 jatočných ošípaných a asi 19.000 odstavčiat. Z chovu ošípaných má firma približne 67 percent tržieb.