Koronakríza zasiahla aj Uber, firma zruší 3700 pracovných miest

Washington 6. mája (TASR) - Americká spoločnosť Uber prepustí 3700 zamestnancov. Firma to uviedla v informácii pre americkú Komisiu pre burzy a cenné papiere (SEC), pričom dôvodom je pandémia nového koronavírusu. Karanténne opatrenia prijaté v dôsledku šírenia choroby COVID-19 obmedzili pohyb obyvateľstva a výrazne znížili dopyt po osobnej preprave. To zasiahlo aj poskytovateľa alternatívnej taxislužby.



Ako informovala agentúra DPA, Uber pre SEC uviedol, že "firma plánuje znížiť prevádzkové náklady v reakcii na súčasné ekonomické problémy a neistotu v dôsledku pandémie choroby COVID-19 a jej vplyvu na biznis".



Plánované rušenie pracovných miest predstavuje takmer 14 % pracovnej sily Uberu. Na základe poslednej výročnej správy zamestnáva spoločnosť 26.900 ľudí.



Uber dodal, že rozhodnutie o rušení 3700 pracovných pozícií si vyžiada náklady približne 20 miliónov USD (18,51 milióna eur) súvisiacich s odstupným a inými benefitmi. Šéf Uberu Dara Khosrowshahi sa zároveň vzdá až do konca roka svojho základného platu. Jasnejšie informácie o dôsledkoch nového koronavírusu budú mať investori vo štvrtok 7. mája, keď Uber zverejní svoje hospodárske výsledky.