Koronakríza zasiahla i výrobcu nábytku z Pravenca

Pravenec 26. októbra (TASR) - Pandémia nového koronavírusu sa dotkla i výrobcu stoličiek a nábytku v Pravenci (okres Prievidza). Spoločnosť Paspol zaznamenala pokles objednávok a s tým súvisiaci pokles tržieb o približne 600.000 eur, k prepúšťaniu zamestnancov nepristúpila.



"Robíme približne 10.000 pivných setov ročne, ktoré dodávame najmä pivovaru Heineken. Od marca, keď prišla kríza, nám táto výroba prakticky padla," povedal pre TASR čiastkový majiteľ a konateľ firmy Jaroslav Krcho. Počas siedmich mesiacov tak spoločnosť podľa neho prišla približne o 30 percent tržieb.







Firma požiadala o podporu štátu v súvislosti s poklesom tržieb, ktorú podľa Krcha bez problémov dostala. "Bol som prekvapený, že peniaze nám prišli do týždňa. Z tých siedmich mesiacov sme si dokázali zobrať dotáciu na päť, na dva mesiace nie, keďže sme v nich nezaznamenali pokles tržieb o 20 percent. Na tržbách sme stratili približne 600.000 eur, naspäť sme dostali 64.000 eur," ozrejmil.



Na pivných setoch spoločnosť stratila tržby na 90 percent, rovnako pokles tržieb zaznamenala pri francúzskych a iných zahraničných odberateľoch, naopak, zvýšený odber registrovala na domácom trhu. "Pri výrobe stoličiek a sedačiek sme približne na úrovni ako v období bez krízy," priblížil.



K prepúšťaniu pravenecký výrobca nábytku nepristúpil, jednu prevádzku s ôsmimi zamestnancami obmedzil v dvoch mesiacoch na jeden týždeň, doplnil konateľ.



"Záložný plán nemáme, špecifikujeme sa práve na výrobu nábytku, takže počítame, že to pôjde. Zatiaľ máme objednávky aj na začiatok budúceho roka. Vyzerá to tak, že budeme pokračovať," dodal v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou konateľ.



Spoločnosť sa zaoberá i energetikou a laminovaním plastových a hliníkových profilov. V oblasti drevárskej produkcie ide o výrobu stoličiek a stolov, sedačiek a postelí, ako i výrobu pivných setov. Firma nadväzuje na niekdajšiu tradíciu výroby nábytku v Pravenci. Na trhu pôsobí od roku 1999. Zamestnáva 90 ľudí.