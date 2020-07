Koronakríza zasiahla Philips v 2. kvartáli menej, než sa čakalo

Amsterdam 20. júla (TASR) - Holandský elektronický koncern Philips Electronics zasiahla v 2. kvartáli koronakríza menej tvrdo, než sa očakávalo. Tržby aj prevádzkový zisk síce klesli, ale nie tak výrazne, ako sa obávala väčšina expertov.



Tržby sa za tri mesiace od apríla do júna medziročne znížili o 6 % na 4,4 miliardy eur. Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (Ebitda) očistený o jednorazové vplyvy klesol takmer o štvrtinu na 418 miliónov eur.



Koncern takisto potvrdil celoročné prognózy. Tržby by sa mali v prebiehajúcom roku na porovnateľnej báze mierne zvýšiť a vzrásť by mala aj očistená Ebitda marže.



Výsledky podporili akcie koncernu, ktoré pokračovali v raste. Akcie Philips sa už zotavili z prepadu spôsobenom pandémiou nového koronavírusu a opäť sa pohybujú na úrovniach z polovice februára.