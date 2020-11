Koronakríza znížila prevádzkový zisk japonského konglomerátu Toshiba

Tokio 11. novembra (TASR) - Japonský konglomerát Toshiba oznámil za 2. kvartál súčasného obchodného roka pokles prevádzkového zisku takmer o dve tretiny. Dôvodom je pokračujúci vplyv pandémie nového koronavírusu. Výsledok výrazne zaostal aj za očakávaniami trhov, ktoré s poklesom prevádzkového zisku počítali.



Toshiba informovala, že za 2. štvrťrok obchodného roka 2020/2021, čo predstavuje obdobie od júla do konca septembra, dosiahla prevádzkový zisk 15,75 miliardy jenov (126,65 milióna eur). V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 64 %. Analytici odhadovali, že zisk klesne v priemere na 23,3 miliardy jenov.



Napriek horším, než očakávaným výsledkom Toshiba ponechala v platnosti pôvodný odhad prevádzkového zisku za celý rok 2020/2021. Aj naďalej tak očakáva celoročný prevádzkový zisk na úrovni 110 miliárd jenov. Oproti roku 2019 to predstavuje pokles o 15,7 %.



Tržby Toshiby za 2. kvartál súčasného obchodného roka dosiahli 771,56 miliardy jenov, čo medziročne znamená pokles o 14 %. Ako spoločnosť uviedla, pokles tržieb zaznamenala naprieč všetkými divíziami a regiónmi.



(1 EUR = 124,36 JPY)