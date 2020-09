Koronakríza zvýšila dopyt po IT, menej ponúk majú absolventi bez praxe

Bratislava 24. septembra (TASR) - Narastajúci podiel IT pozícií či pokles ponúk, ktoré nevyžadujú prax. Toto sú súčasné trendy na trhu práce, ktoré pandémia nového koronavírusu ešte viac urýchlila. Vyplýva to z údajov pracovného portálu Profesia.sk.



Informačné technológie boli ešte v roku 2018 v poradí piatym odvetvím s najvyšším počtom ponúk. Viac inzerátov evidoval pracovný portál v obchode, výrobe, doprave a administratíve. Aktuálne čísla však poukazujú na to, že podiel ponúk v IT každým rokom rastie. "Kým v roku 2018 tvorili informačné technológie 10,6 % inzerátov z celkovej ponuky, o rok neskôr to bolo už 11,5 %. V roku 2020 podiel opäť rástol a aktuálne predstavuje 12,1 % a v rebríčku jednotlivých sektorov tak patrí IT tretie miesto. Viac ponúk vidno už len v obchode a vo výrobe," vyčíslila Profesia.sk.



Tomuto trendu výrazne pomohla aj pandémia. Hromadná práca z domu vo firmách alebo napríklad orientácia na online predaj spôsobili, že firmy počas prvej vlny potrebovali najmä odborníkov z tohto odvetvia. Na trhu práce udrela koronakríza najviac v apríli. Medziročný prepad počtu pracovných ponúk predstavoval vtedy až 62 %. Portál zaznamenal počas tohto mesiaca iba 8409 nových inzerátov. "Keď firma hľadala nových zamestnancov, najčastejšie išlo práve o 'IT-čkárkov'. Informačné technológie zaznamenali počas apríla 1583 pracovných ponúk a podobné čísla evidujeme každý mesiac," uviedla Profesia.sk.



Kým v roku 2017 pre nedostatok pracovnej sily zamestnávatelia poľavovali zo svojich požiadaviek, v súčasnosti je situácia opačná. Firmy, ktoré uverejňujú pracovné ponuky, vyžadujú predošlé pracovné skúsenosti čoraz častejšie. Kým vlani bolo pre absolventov vhodných 36 % inzerátov, v roku 2020 tento podiel klesol na 32,5 %. "Jeden z dôvodov výraznejšieho nárastu požiadaviek zamestnávateľov môže byť opäť pandémia, ktorá ovplyvňuje trh práce. Nižší počet ponúk totiž zvýšil odozvu uchádzačov na ponuky. Kým vlani platilo, že na jednu pracovnú ponuku zareagovalo v priemere 16 uchádzačov, v súčasnosti je to približne dvojnásobok," konštatuje portál.



Spomedzi jednotlivých stupňov vzdelania je najnižší podiel ponúk, ktoré vyžadujú prax, pri vysokoškolskom vzdelaní 2. stupňa. V roku 2020 je pre absolventov vhodných iba približne 16 % ponúk. Vlani išlo o viac ako 18 %.



Vyšší podiel ponúk, ktoré nevyžadujú prax, vidieť pri ponukách s požiadavkou na maturitu. Pre absolventov je v roku 2020 vhodných takmer 30 % inzerátov. Aj tu eviduje pracovný portál medziročný nárast požiadaviek firiem. Vlani nevyžadovalo prax vyše 32 % inzerátov.