Koronakríza zvýšila nezamestnanosť v Rakúsku na rekordné čísla

Viedeň 21. februára (TASR) - Pandémia nového koronavírusu spôsobila bezprecedentnú krízu na rakúskom trhu práce.



Priemerná miera nezamestnanosti v Rakúsku v roku 2020 stúpla o 2,6 percentuálneho bodu na 9,9 %. To bolo najviac od začiatku zaznamenávania týchto údajov v roku 1946. Bez práce bolo 467.000 ľudí, čo bolo o 103.000 viac ako v roku 2019. Ešte výraznejšiemu zhoršeniu situácie zabránil núdzový koronový program ochrany zamestnanosti, takzvaná kurzarbeit, v rámci ktorého sa doteraz vyplatilo 6,1 miliardy eur.



Na konci januára bolo v Rakúsku bez práce 535.000 ľudí a miera nezamestnanosti sa nachádzala na úrovni 11,4 %. Aktuálne je ešte na kurzarbeite 465.000 ľudí, na vrchole krízy v máji 2020 to bolo až 1,3 milióna. Aktuálny program kurzarbeit ešte potrvá do konca júna.



Podľa expertov bude situácia na trhu práce závisieť predovšetkým od vývoja pandémie nového koronavírusu. Ekonóm rakúskeho inštitútu Wifo Helmut Mahringer varoval, že po zvládnutí pandémie automaticky nezmiznú aj jej negatívne následky.



Wifo vo svojej jesennej prognóze zverejnenej vlani v októbri očakával návrat miery nezamestnanosti na úroveň spred koronakrízy najskôr v roku 2025. Odvtedy sa však protiepidemické opatrenia v Rakúsku ešte sprísnili, takže asi bude ešte dlhšie trvať, kým miera nezamestnanosti klesne na úrovne z roku 2019.